РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:03, 30 Январь 2026 | GMT +5

    На экибастузских рудниках горит уголь: предприятия оштрафованы

    Департамент экологии Павлодарской области подтвердил данные о постоянном перегреве и горении угля на четырех угольных месторождениях региона. На компании наложены штрафы на общую сумму около трех миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В каких городах Казахстана самый грязный воздух, рассказали экологи
    Фото: Pexels

    Экологи провели внеплановые проверки по частным жалобам жителей. Осмотрели несколько месторождений и выявили нарушения экологических требований.

    — Проведена экологическая проверка угольных шахт «Богатырь», «Шығыс», «Ангренсор Энерго» в Экибастузе и «Майкубе» в Баянаульском районе. В ходе проверки были выявлены очаги самовозгорания углесодержащих пород в угольных шахтах. Невыполнение мер по предупреждению таких ситуаций привело к выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Это нарушение экологических требований в области природопользования. Кроме того, условия разрешения на эмиссии в окружающую среду выполнены не в полном объеме, — сообщил заместитель руководителя департамента экологии Павлодарской области Асет Сыздыков.

    По итогам проверки владельцы рудников привлечены к административной ответственности: ТОО «Богатырь Комир» на 680 тысяч тенге, АО «ЕЭК» (рудник «Шыгыс») — 889 тысяч, ТОО «Ангренсор Энерго» — 702 тысячи, АО «Майкубен — Вест» — 658 тысяч тенге.

    — Предприятиям выдано предписание о разработке и реализации в установленные сроки плана технических мероприятий по локализации и ликвидации очагов самовозгорания углесодержащих пород. Исполнение предписания находится на контроле департамента экологии, — добавил представитель департамента.

    Напомним, в Экибастузе на новых ферросплавных заводах установили экологические фильтры. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Нарушения Промышленность Экология Экибастуз Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают