На экибастузских рудниках горит уголь: предприятия оштрафованы

Экологи провели внеплановые проверки по частным жалобам жителей. Осмотрели несколько месторождений и выявили нарушения экологических требований.

— Проведена экологическая проверка угольных шахт «Богатырь», «Шығыс», «Ангренсор Энерго» в Экибастузе и «Майкубе» в Баянаульском районе. В ходе проверки были выявлены очаги самовозгорания углесодержащих пород в угольных шахтах. Невыполнение мер по предупреждению таких ситуаций привело к выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Это нарушение экологических требований в области природопользования. Кроме того, условия разрешения на эмиссии в окружающую среду выполнены не в полном объеме, — сообщил заместитель руководителя департамента экологии Павлодарской области Асет Сыздыков.

По итогам проверки владельцы рудников привлечены к административной ответственности: ТОО «Богатырь Комир» на 680 тысяч тенге, АО «ЕЭК» (рудник «Шыгыс») — 889 тысяч, ТОО «Ангренсор Энерго» — 702 тысячи, АО «Майкубен — Вест» — 658 тысяч тенге.

— Предприятиям выдано предписание о разработке и реализации в установленные сроки плана технических мероприятий по локализации и ликвидации очагов самовозгорания углесодержащих пород. Исполнение предписания находится на контроле департамента экологии, — добавил представитель департамента.

Напомним, в Экибастузе на новых ферросплавных заводах установили экологические фильтры.