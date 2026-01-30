На экибастузских рудниках горит уголь: предприятия оштрафованы
Департамент экологии Павлодарской области подтвердил данные о постоянном перегреве и горении угля на четырех угольных месторождениях региона. На компании наложены штрафы на общую сумму около трех миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Экологи провели внеплановые проверки по частным жалобам жителей. Осмотрели несколько месторождений и выявили нарушения экологических требований.
— Проведена экологическая проверка угольных шахт «Богатырь», «Шығыс», «Ангренсор Энерго» в Экибастузе и «Майкубе» в Баянаульском районе. В ходе проверки были выявлены очаги самовозгорания углесодержащих пород в угольных шахтах. Невыполнение мер по предупреждению таких ситуаций привело к выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Это нарушение экологических требований в области природопользования. Кроме того, условия разрешения на эмиссии в окружающую среду выполнены не в полном объеме, — сообщил заместитель руководителя департамента экологии Павлодарской области Асет Сыздыков.
По итогам проверки владельцы рудников привлечены к административной ответственности: ТОО «Богатырь Комир» на 680 тысяч тенге, АО «ЕЭК» (рудник «Шыгыс») — 889 тысяч, ТОО «Ангренсор Энерго» — 702 тысячи, АО «Майкубен — Вест» — 658 тысяч тенге.
— Предприятиям выдано предписание о разработке и реализации в установленные сроки плана технических мероприятий по локализации и ликвидации очагов самовозгорания углесодержащих пород. Исполнение предписания находится на контроле департамента экологии, — добавил представитель департамента.
Напомним, в Экибастузе на новых ферросплавных заводах установили экологические фильтры.