Надо учитывать мировые тенденции – Касым-Жомарт Токаев о рынке труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал ориентироваться на лидеров мировой электронной торговли в вопросах развития рынка труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы развития рынка труда – следует учитывать все актуальные мировые тенденции. Сейчас современные цифровые платформы услуг агрегируют заказы в страновом масштабе и распределяют среди самозанятых, делая их активными экономическими единицами. Это и есть экономика свободного заработка», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства привел пример.

«Например, китайский гигант электронной коммерции Alibaba создал в 2018 году 41 млн рабочих мест благодаря своей обширной розничной экосистеме. Ожидается, что в течение 15 лет 400 млн жителей Китая могут стать соучастниками экономики свободного заработка. Какие усилия мы предпринимаем в этом направлении?» - задал Президент вопрос министру национальной экономики РК Руслану Даленову.

«Видение есть, этом вопросу было посвящено не 1-2 совещания. Была представлена концепция по развитию торговли, электронной торговли с привлечением инвесторов. Также внесены поправки в Таможенный и Налоговый кодекс, чтобы сформировать оптовые поставки из нашей страны за рубеж, и из-за рубежа сюда», - ответил Р. Даленов.