+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 3 °С
USD 377.86 EUR 418.74
RUB 6.10 CNY 54.50
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Надо учитывать мировые тенденции – Касым-Жомарт Токаев о рынке труда

24 Января 2020 13:59
Поделиться:
Надо учитывать мировые тенденции – Касым-Жомарт Токаев о рынке труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал ориентироваться на лидеров мировой электронной торговли в вопросах развития рынка труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев раскритиковал часто меняющиеся подходы в поддержке АПК
Необходимость разработки новых подходов развития АПК  отметил Президент РК Владельцев автомобилей из стран ЕАЭС обяжут оплатить таможенные пошлины до 1 марта 2021 года Правительство должно провести инвентаризацию в соцсфере – Касым-Жомарт Токаев

«Вопросы развития рынка труда – следует учитывать все актуальные мировые тенденции. Сейчас современные цифровые платформы услуг агрегируют заказы в страновом масштабе и распределяют среди самозанятых, делая их активными экономическими единицами. Это и есть экономика свободного заработка», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства привел пример.

«Например, китайский гигант электронной коммерции Alibaba создал в 2018 году 41 млн рабочих мест благодаря своей обширной розничной экосистеме. Ожидается, что в течение 15 лет 400 млн жителей Китая могут стать соучастниками экономики свободного заработка. Какие усилия мы предпринимаем в этом направлении?» - задал Президент вопрос министру национальной экономики РК Руслану Даленову.

«Видение есть, этом вопросу было посвящено не 1-2 совещания. Была представлена концепция по развитию торговли, электронной торговли с привлечением инвесторов. Также внесены поправки в Таможенный и Налоговый кодекс, чтобы сформировать оптовые поставки из нашей страны за рубеж, и из-за рубежа сюда», - ответил Р. Даленов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив