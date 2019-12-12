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Надо решать проблему с ТЭЦ - Бакытжан Сагинтаев об экологии Алматы

12 Декабря 2019 16:01
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Надо решать проблему с ТЭЦ - Бакытжан Сагинтаев об экологии Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О проблеме экологии мегаполиса на Kazakhstan Urban Conference высказался аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Экология складывается из чего? Это выбросы ТЭЦ, транспорта, частного сектора. Что можно быстро решить из всех этих трех факторов. Начали глубже смотреть, и вот я на основе анализа пришел к тому, что мы, оказывается, ошибочно говорим, что частный сектор углем все портит. У нас 99% обеспеченность газом в целом по городу. У нас всего 3 тыс. домов в Турксибском районе, которые не подключены к газу. И мы приняли решение каким-то образом решить этот вопрос, помогаем жителям, в 300 домах из 3 тыс. живут малообеспеченные семьи. Мы им за счёт бюджета сами закроем (обеспеченность газом - прим. авт.). Тогда мы закроем тему отопления», - сказал аким.

«Вторая проблема. Если по процентам смотреть, то ТЭЦ-2 - это 20-27%. Большая проблема. Технологическая проблема. Все котлы находятся под землей. О переводе на газ должны сказать специалисты. Будут ли газы держаться под землей, не взорвется ли? Я не знаю. Это должны специалисты сказать. Если не получается, тогда надо построить отдельно газовую ТЭЦ, если мы хотим на газе сделать. Ну, если грубо так сказать, то это, наверное, будет 2 млрд долларов», - добавил аким.

Он пояснил, что сейчас ТЭЦ-2 находится на балансе АО «Самрук-Энерго».

«С ТЭЦ-2 надо конкретно решить. Дальше откладывать нельзя. Если это было бы в ведении акимата, то давно этим занимались бы. Надо решать эту тему», - сказал аким.

Бакытжан Сагинтаев также рассказал о выбросах автотранспорта.

«Здесь уже долгая и трудная работа, которую нужно проводить совместно. Этим тоже надо заниматься. Переход хотя бы на начальном этапе общественного транспорта на газ или электричество. В последнее время очень много было обновлений автобусного парка. Но видимо задача стояла так, чтобы быстро обновляться, и мы закупали автобусы, которые работают на хорошем дизеле. Теперь мы ставим задачу - на газе или электроавтобусы. Других не должно быть. Остальной транспорт будем постепенно переводить. У нас очень хорошие троллейбусы. Но, к сожалению, половина из них простаивает, потому что изношены или сеть изношена. Сейчас деньги выделили. Начинаем полномасштабную модернизацию всех электросетей по троллейбусам», - заявил Бакытжан Сагинтаев.

Мнением экспертов, все же ТЭЦ либо транспорт вносит большую лепту в загрязнение окружающей среды, поинтересовались участники конференции у акима.

«Мне кажется, не важно, кто больше выбрасывает. Надо решать эту проблему. По частному сектору мы просто смотрим, сколько угля потребляем, и сколько осталось уже тех, кто углем топят. Тогда можно считать, что это быстро решаемый вопрос. Естественно там 80% ТЭЦ или 80% автотранспорт, здесь быстрое решение только через ТЭЦ. Как только мы решим проблему ТЭЦ, сразу понятно становится - это был ТЭЦ или транспорт. Нам надо решать проблему с ТЭЦ, это мое глубокое убеждение, над чем я должен и буду работать. Надеюсь на вашу поддержку», - ответил градоначальник.

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Ключевые слова: Алматы, Экология, Акимат,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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