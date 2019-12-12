Надо решать проблему с ТЭЦ - Бакытжан Сагинтаев об экологии Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О проблеме экологии мегаполиса на Kazakhstan Urban Conference высказался аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экология складывается из чего? Это выбросы ТЭЦ, транспорта, частного сектора. Что можно быстро решить из всех этих трех факторов. Начали глубже смотреть, и вот я на основе анализа пришел к тому, что мы, оказывается, ошибочно говорим, что частный сектор углем все портит. У нас 99% обеспеченность газом в целом по городу. У нас всего 3 тыс. домов в Турксибском районе, которые не подключены к газу. И мы приняли решение каким-то образом решить этот вопрос, помогаем жителям, в 300 домах из 3 тыс. живут малообеспеченные семьи. Мы им за счёт бюджета сами закроем (обеспеченность газом - прим. авт.). Тогда мы закроем тему отопления», - сказал аким.

«Вторая проблема. Если по процентам смотреть, то ТЭЦ-2 - это 20-27%. Большая проблема. Технологическая проблема. Все котлы находятся под землей. О переводе на газ должны сказать специалисты. Будут ли газы держаться под землей, не взорвется ли? Я не знаю. Это должны специалисты сказать. Если не получается, тогда надо построить отдельно газовую ТЭЦ, если мы хотим на газе сделать. Ну, если грубо так сказать, то это, наверное, будет 2 млрд долларов», - добавил аким.

Он пояснил, что сейчас ТЭЦ-2 находится на балансе АО «Самрук-Энерго».

«С ТЭЦ-2 надо конкретно решить. Дальше откладывать нельзя. Если это было бы в ведении акимата, то давно этим занимались бы. Надо решать эту тему», - сказал аким.

Бакытжан Сагинтаев также рассказал о выбросах автотранспорта.

«Здесь уже долгая и трудная работа, которую нужно проводить совместно. Этим тоже надо заниматься. Переход хотя бы на начальном этапе общественного транспорта на газ или электричество. В последнее время очень много было обновлений автобусного парка. Но видимо задача стояла так, чтобы быстро обновляться, и мы закупали автобусы, которые работают на хорошем дизеле. Теперь мы ставим задачу - на газе или электроавтобусы. Других не должно быть. Остальной транспорт будем постепенно переводить. У нас очень хорошие троллейбусы. Но, к сожалению, половина из них простаивает, потому что изношены или сеть изношена. Сейчас деньги выделили. Начинаем полномасштабную модернизацию всех электросетей по троллейбусам», - заявил Бакытжан Сагинтаев.

Мнением экспертов, все же ТЭЦ либо транспорт вносит большую лепту в загрязнение окружающей среды, поинтересовались участники конференции у акима.

«Мне кажется, не важно, кто больше выбрасывает. Надо решать эту проблему. По частному сектору мы просто смотрим, сколько угля потребляем, и сколько осталось уже тех, кто углем топят. Тогда можно считать, что это быстро решаемый вопрос. Естественно там 80% ТЭЦ или 80% автотранспорт, здесь быстрое решение только через ТЭЦ. Как только мы решим проблему ТЭЦ, сразу понятно становится - это был ТЭЦ или транспорт. Нам надо решать проблему с ТЭЦ, это мое глубокое убеждение, над чем я должен и буду работать. Надеюсь на вашу поддержку», - ответил градоначальник.