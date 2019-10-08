Надо проверить – Президент о покрытии потребностей столичного онкоцентра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев попросил министра здравоохранения Елжана Биртанова рассказать о ситуации с препаратами в столичном онкологическом центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большой общественный резонанс вызвала новость о том, что столичный онкоцентр остался без поставок препаратов от единого закупщика. Вот теперь Вам не удастся перекинуть вопрос. Почему?» - сказал Глава государства на совещании по вопросам развития столицы.

Елжан Биртанов, в свою очередь, признал, что в онкоцентре столицы за 2015-2017 годы скопился долг перед компанией-поставщиком СК «Фармация» в размере 1,3 млрд тенге.

«Связано это было с тем, что до 2017 года финансирование онкоцентра было децентрализовано и из местного бюджета. При этом был переток пациентов из близлежащих областей, из Акмолинской области приезжали и получали лечение, в том числе дорогостоящие препараты. При этом не было механизма перераспределения бюджета из одной области в другие. С 2018 года финансирование централизовано на базе фонда медстрахования, но долг, к сожалению, остался – он автоматически переходит как долг СК «Фармация» перед производителями лекарств. На сегодня мы приняли решение, из республиканского бюджета заявку сделали на выделение средств на покрытие этого долга прошлых лет», - рассказал министр.

Однако такой ответ не удовлетворил Президента.

«Конкретный вопрос – онкоцентр остался без поставок препаратов, больные, они как себя чувствуют, есть ли достаточное количество препаратов, больные получают лекарства?» - спросил Глава государства.

В ответ на вопрос, Е. Биртанов заверил, что препаратов более чем достаточно.

«Мы отгрузили сегодня на 1,7 млрд тенге лекарств в онкоцентр, освоено только 800 млн тенге. То есть лекарств с избытков, и долг продолжает опять накапливается – то есть в целом есть проблема того, что больницы несвоевременно погашают оплату за лекарства перед СК «Фармация», что вызывает риски поставок самих заводов. Больные получают все лекарства в полном объеме», - заявил глава ведомства.

Глава государства поручил в кратчайшие сроки решить все проблемы в этом отношении, если они все же имеют место.