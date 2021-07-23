Надо ли вакцинировать детей от коронавируса в Казахстане, ответил ученый-медик

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения, ученый Алмаз Шарман ответил на вопрос о вакцинации детей от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент вопрос о вакцинации детей так серьезно не стоит. Думали, что, возможно, будут прививать вакциной Pfizer. Насколько мне известно, «Спутник V» проводит клинические испытания на детях в возрасте от 12 до 16 лет. Компания Moderna тоже проводит такие испытания. Но для стран, где охват вакцинацией значительный, где порядка более половины населения уже получило обе дозы вакцины, этот вопрос может быть актуальным. А для Казахстана, где только 16% населения взрослых получило вакцину, как мне представляется, говорить о вакцинации детей, преждевременно. В будущем посмотрим. Я уверен, что этот вопрос внимательно изучат, оценят все «за» и «против», все нежелательные явления, которые у детей происходят. Но скорее всего, если детей будут вакцинировать, то, не думаю, что будут какие-то осложнения», - сказал Алмаз Шарман.

Он добавил, что сейчас главное - это увеличить количество вакцинированного населения страны двумя дозами до 50%.