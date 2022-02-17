Надо дать ему возможность работать – Президент о назначении Ерболата Досаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем интервью телеканалу Qazaqstan прокомментировал вопрос телеведущей о том, не будет ли пересмотрено назначение Ерболата Досаева акимом Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алматы – это крупнейший мегаполис страны, особенный город. Ситуация в городе, благосостояние его жителей всегда находятся на моем личном контроле. Во время январских событий экономике города был нанесен большой урон. Было разграблено имущество граждан и предпринимателей. Разрушены и сожжены многие объекты. Теперь все это нужно восстанавливать», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что это непростая задача.

«Решить эту задачу было поручено новому акиму Ерболату Досаеву. Считаю, что у него получится это сделать, ведь он имеет большой опыт работы в бизнесе и на государственной службе. Он толковый и трудолюбивый человек. Надо дать ему возможность работать», - отметил Касым-Жомарт Токаев.