11:24, 25 Январь 2026 | GMT +5
Надежда Морозова вошла в ТОП-5 на этапе Кубка мира в Германии
Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова вошла в пятерку лучших на этапе Кубка мира в Инцелле (Германия), передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Спортсменка остановилась в шаге от медали на дистанции 3000 метров.
Морозова финишировала с результатом 4:09.19, что позволило ей занять четвертое место.
Победу одержала Рагне Виклунд (Норвегия) - 3:54.74. Второе место заняла Джой Бьюн (Нидерланды) - 3:56.96. Третьей стала Валери Мальте (Канада) - 3:59.92.
Ранее сообщалось о том, что конькобежец Евгений Кошкин представит Казахстан на зимней Олимпиаде.