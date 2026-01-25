Конькобежец Евгений Кошкин представит Казахстан на зимней Олимпиаде

Об этом стало известно на форуме «Олимпийское лидерство», который приурочен к старту зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также к выпуску слушателей программы Executive MBA Sport Management Казахского национального университета спорта.

Фото: Соллтан Жексенбеков

— Для нас это большая гордость. Само участие в Олимпиаде — это уже достижение. Получить олимпийскую лицензию — огромный успех и для спортсмена, и для страны, — отметила ректор вуза Турсынзада Куангалиева.

Ректор также рассказала, что Евгений Кошкин учится на третьем курсе по специальности «тренерство», и на период участия в сборах и мировых соревнованиях продолжит обучение, но в другом формате.

— По действующим нормативам студенты, которые находятся на зарубежных сборах и участвуют в международных соревнованиях, переводятся на онлайн-обучение. Мы полностью сопровождаем его: через цифровую платформу он выполняет задания и изучает учебный материал в свободное от тренировок время, — пояснила ректор.

Фото: Солтан Жексенбеков

Говоря о масштабах подготовки кадров, Турсынзада Куангалиева отметила, что в этом году университет впервые выпускает студентов бакалавриата.

— Около 600 будущих учителей физической культуры, тренеров по видам спорта и спортивных функционеров завершат обучение в этом году. По магистратуре у нас уже четвертый выпуск, — сказал он.

Выпускник программы Executive MBA Sport Management, руководитель управления спорта Павлодарской области Азамат Имашев подчеркнул практическую ценность обучения и его международную направленность.

Фото: Солтан Жексенбеков

— Мы учились дистанционно, в вечернее время, по современным темам спортивного менеджмента. Уникальность программы в том, что Национальный университет спорта сотрудничает с европейскими вузами — с Польшей и Францией. Преподаватели — это не просто теоретики, а практики, которые прошли реальный путь в спортивном управлении, — рассказал он.

По словам Имашева, особенно полезными стали зарубежные практические занятия.

— Мы увидели, как в Европе выстроена спортивная инфраструктура, какое внимание уделяется инклюзивному спорту, подготовке национальных сборных, олимпийскому резерву. Эти знания сегодня крайне важны для регионов, — отметил выпускник.

Он также подчеркнул необходимость инициативы на местах.

— Нам важно не ждать указаний сверху, а самим проявлять инициативу, внедрять изменения и применять полученные знания в регионах, — добавил он.

Форум «Олимпийское лидерство» проходит с участием представителей госорганов, спортивных федераций, олимпийских чемпионов и экспертов в сфере спортивного менеджмента.

