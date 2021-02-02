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    22:26, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Надеюсь, наши граждане с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации - Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter прокомментировал начавшуюся сегодня массовую вакцинацию казахстанцев от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

    «1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация против COVID-19. Мы используем мировой опыт против эпидемий, вакцина - это единственное надежное средство преодоления пандемии. Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство», - написал Касым-Жомарт Токаев.

    «Надеюсь, наши граждане, не имеющие противопоказаний, с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии», - добавил Президент.


    Теги:
    Коронавирус в РК Президент Президент Казахстана Главная
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