Над Астаной пролетят истребители: в Минобороны предупредили жителей города

В Астане 28 мая в рамках плановых мероприятий Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан над городом состоится демонстрационный пролет истребителей, передает агентство Каzinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

В связи с подготовкой к мероприятию с 24 мая в воздушном пространстве столицы начнутся тренировочные полеты военной авиации.

Пролет истребителей и тренировочные мероприятия будут проходить на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни.

— Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к возможному кратковременному повышению уровня шума в период проведения тренировок и демонстрационного пролета, — обратились в оборонном ведомстве страны.

Все полеты организованы в строгом соответствии с требованиями безопасности и не представляют угрозы для населения;

использование цветных дымов носит исключительно демонстрационный характер и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Ранее тренировочные полеты истребителей прошли в Астане в начале мая.