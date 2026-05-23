    Над Астаной пролетят истребители: в Минобороны предупредили жителей города

    В Астане 28 мая в рамках плановых мероприятий Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан над городом состоится демонстрационный пролет истребителей, передает агентство Каzinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

    Фото: Министерство обороны РК

    В связи с подготовкой к мероприятию с 24 мая в воздушном пространстве столицы начнутся тренировочные полеты военной авиации.

    Пролет истребителей и тренировочные мероприятия будут проходить на безопасной высоте и не нарушат привычный ритм городской жизни.

    — Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к возможному кратковременному повышению уровня шума в период проведения тренировок и демонстрационного пролета, — обратились в оборонном ведомстве страны.

    • Все полеты организованы в строгом соответствии с требованиями безопасности и не представляют угрозы для населения;
    • использование цветных дымов носит исключительно демонстрационный характер и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

    Ранее тренировочные полеты истребителей прошли в Астане в начале мая.

    Динара Жусупбекова
