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Нацсовет поддержал проведение референдума по изменениям в Конституцию

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2022, 18:21
Нацсовет поддержал проведение референдума по изменениям в Конституцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня при участии Государственного секретаря Ерлана Карина состоялась рабочая встреча членов Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече Ерлан Карин рассказал о проекте изменений и дополнений в Конституцию, который находится на рассмотрении Конституционного совета. Государственный секретарь отметил, что впервые конституционная реформа будет осуществляться посредством прямого всенародного голосования, что также демонстрирует значимость проводимых политических преобразований. Данный референдум необходим для перезапуска политической системы.

В свою очередь члены Национального совета поддержали идею проведения референдума. Эксперты подчеркнули, что пакет поправок в Конституцию включает в себя структурные преобразования ключевых политических институтов.

Как сообщалось ранее, Глава государства в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по изменениям в Конституцию.


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