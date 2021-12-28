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Нацпроект «Сильные регионы»: какие проблемы будут решены в 2022 году

28 Декабря 2021 09:00
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Нацпроект «Сильные регионы»: какие проблемы будут решены в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблема регионального неравенства актуальна по всему миру, включая Казахстан. Для того, чтобы сократить разрыв между регионами в нашей стране был создан Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны», цель которого – решить первоочередные проблемы жителей республики. О том, как изменился подход к решению острых вопросов регионов и что будет сделано уже в 2022 году, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

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Три госпрограммы в одном проекте

Цель Нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» - создание комфортной среды проживания граждан, за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства, а также обеспечения транспортной связанности и повышения транспортно-транзитного потенциала страны.

Для этого три направления, которые ранее были обозначены в госпрограммах: развитие регионов, жилищно-коммунальному развитие «Нұрлы жер» и инфраструктурное развитие «Нұрлы жол» были объединены в данном нацпроекте.

Директор Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Кайсар Нигметов рассказал, что концептуальное отличие нацпроектов от госпрограммы, заключается в том, что национальные проекты имеют приоритетное бюджетное финансирование. Ранее же в госпрограммах объемы финансирования указывались индикативно и не всегда находили отражение в государственном бюджете.

«В этой связи, главным условием принятия национальных проектов является проработанность каждого мероприятия на предмет обеспеченности необходимыми финансовыми ресурсами», - подчеркнул Кайсар Нигметов.

Объем финансирования нацпроекта на 2021-2025 годы составляет 7 568 млрд тенге. Из них республиканский бюджет – 4 022 млрд тенге, местный бюджет – 786 млрд тенге, внебюджетные средства – 2 760 млрд тенге (36%).

Помимо этого, национальные проекты являются более компактными документами с набором конкретных задач, индикаторов, мероприятий, и проектов.

Наконец, в нацпроекте имеется закрепление персональной ответственности за достижение результатов в установленные сроки с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей с госорганов, регионов, квазигосударственных организаций.

Стоит отметить, что в целях проведения системного мониторинга нацпроектов, создан Офис по мониторингу реализации национальных проектов, руководителем которого является Премьер-Министр РК.

Какие проблемы будут решаться в рамках проекта в первую очередь

Нацпроект предусматривает 2 направления:

I. Равный доступ к базовым услугам и

II. Обеспечение транспортной связанности.

Равный доступ к базовым услугам

По словам Кайсара Нигметова, в первую очередь за счет нацпроекта будут решаться самые злободневные вопросы для жителей регионов.

«Например, сегодня более 1 млн человек не имеют доступа к качественной питьевой воде, а именно 770 тысяч человек в сельской местности и 280 тысяч человек в городах. В 53 городах требуется модернизация и строительство канализационно-очистных сооружений, при этом охват очисткой сточных вод составляет 70,5%», - привел данные директор Центра региональных исследований.

Планируется, что к 2025 году будет достигнуто 100% обеспечение питьевой водой людей в городах, селах и полный охват очисткой сточных вод в городах.

«Также в целях модернизации опорных и спутниковых сел, а их 3,5 тысяч, по проекту «Ауыл – Ел бесігі» будет проведено строительство, реконструкция, ремонт 12 тысяч км инженерных сетей - электро-, газо- и теплоснабжение, более 1,5 тысяч социальных объектов. Это школы, детсады, фельдшерско-акушерские пункты, объекты культуры и спорта», - сообщил спикер.

По его словам, все это относится к базовым услугам для жителей.

Улучшение жилищных условий

По данным Центра АО «Институт экономических исследований, в рамках первого направления предусмотрены средства по программе «С дипломом - в село». Целевая группа - специалисты в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты.

«Для них предусмотрены бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья. До 2025 года бюджетные кредиты смогут получить почти 22 тысячи специалистов. Запланированная сумма кредитования на 5 лет – 110 млрд тенге», - проинформировал директор Центра региональных исследований института.

Также предусмотрены мероприятия по завершению всех проблемных жилых домов долевого строительства, по реновации «старых кварталов» и сносу аварийного, ветхого жилья - всего – 251 дом, по строительству и приобретению местными исполнительными органами жилья коммунального жилищного фонда, для многодетных семей и социально уязвимых слоев населения, для работающей молодежи.

Всего за весь период реализации нацпроекта планируется ввести 103 млн квадратных метров жилья. Кроме того, 235 тысяч земельных участков под индивидуальное жилищное строительство – 125 тысяч в областных центрах и малых городах, и 110 тысяч в сельской, будут обеспечены соответствующей инженерно-коммуникационной инфраструктурой. Таким образом, будут улучшены жилищные условия для 236,7 тысяч семей.

Транспортная связность регионов

В нацпроекте предусмотрена отдельная задача по развитию внутренней транспортной сети – это дороги внутри областей, между населенными пунктами и областными, районными центрами и повышение связанности регионов между собой, с выходом на внешние рынки.

«За счет строительства и реконструкции 12 тысяч км автодорог будет завершена модернизации республиканской сети автодорог - 25 тысяч км. Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии будет доведена до 95%, за счет строительства и ремонта 27 тысяч км местных дорог. Также в опорных селах, а их 1 173, за счет строительства и реконструкции 100% внутрипоселковых дорог будут в хорошем и удовлетворительном состоянии», - рассказал Кайсар Нигметов.

В рамках проекта планируется привести в соответствие Национальному стандарту все объекты придорожного сервиса, с 1,8 тысяч до 2,3 тысяч единиц.

В части внешней связанности и развития транзитного потенциала, по данным института, планируется увеличение в 5 раз пропускной способности сообщения Китай-Европа-Китай за счет строительства вторых путей и электрификации железнодорожной ветки «Достык – Мойынты».

Также в целях увеличения пропускной способности станции Сарыагаш в 2 раза, планируется строительство железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал», что позволит сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза.

В части развития инфраструктуры межрегиональной и внешней связанности запланирована модернизация наземной инфраструктуры 5 аэропортов.

«Все это позволит увеличить объем транзита с 23,5 до 30 млн тонн к 2025 году, контейнеров с 876 тысяч до 1,6 млн в год», - подчеркнул спикер.

Ниже в таблице представлены данные с наиболее отстающими показателями в регионах, а также плановые показатели на 2022 год, которые отражают то, как будет улучшаться ситуация по данным вопросам.

Регион

Проблема

Плановый показатель на 2022

Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения

Костанайская область

в селах всего 70%

73,3%

Уровень очистки сточных вод в городах

Алматинская область

55%

57,6%

Атырауская область

54,1%

54,5%

Жамбылская область

0

0

Карагандинская область

72%

72%

Кызылординская область

55%

55%

Туркестанская область

33%

48,3%

г. Алматы

92,5%

92,7%

г. Шымкент

54%

60%

Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды

Акмолинская область

60,9%

63,5%

Восточно-Казахстанская область

34%

38,5%

Жамбылская область

44,2%

49,6%

Западно-Казахстанская область

58,6%

61,1%

Карагандинская область

68,6%

77,9%

Костанайская область

52,7%

57,7%

Кызылординская область

51,8%

54,8%

Павлодарская область

43,3%

48%

Северо-Казахстанская область

35,7%

42,9%

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий

Акмолинская область

665

693,6

Восточно-Казахстанская область

647

685,2

Жамбылская область

651

689,4

Западно-Казахстанская область

586,7

621,3

Костанайская область

449

475,5

Северо-Казахстанская область

379

401,4

Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии

Западно-Казахстанская область

34%

39%

Модернизация наземной инфраструктуры 5-и аэропортов Казахстана (ед.)

Западно-Казахстанская область

0

1

Костанайская область

0

1

Кызылординская область

0

1

г. Шымкент

0

1

Развитие инженерной и транспортной

инфраструктуры в моно- и малых городах (км)

Акмолинская область

685,9

1 197,5

Западно-Казахстанская область

777,6

847,7

Северо-Казахстанская область

648,0

716,2

Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП (ед)

Акмолинская область

27

46

Алматинская область

41

94

Атырауская область

16

22

Западно-Казахстанская область

16

31

Данные представлены Центром АО «Институт экономических исследований».

Таким образом, самым ощутимым эффектом для граждан от реализации нацпроекта будет повышение комфорта проживания жителей, которое включает в себя улучшение базовой транспортной, социальной и жилищной инфраструктуры.

«В результате реализации Нацпроекта ожидается сокращение разрывов в качестве жизни между регионами за счет расширения доступа к базовым услугам, таким как водоснабжение – на 100% и канализация – на 100%», - сказал Кайсар Ныгметов.

В целом, по итогам реализации нацпроекта к 2025 году ожидается:

- 100% водоснабжение по всей республике

- 100% канализация в городах

- 90% охват сельчан будут охвачены модернизацией инфраструктуры (3,5 тысяч сел)

- ввод 103 млн квадратных метров для улучшения жилищных условий 236,7 тысяч семей

«В сельской местности эффект будет более ощутимым, так как на модернизацию всех видов инфраструктуры значительные инвестиции направляются в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі». В городах в целом ситуация с инфраструктурой обстоит лучше, но при этом будут решаться наиболее острые вопросы – обустройство окраин крупных городов, реконструкция ливневой канализации, реновация «старых кварталов» и снос аварийного жилья», - заключил Кайсар Нигметов.

Отметим, Нацпроект «Сильные регионы – драйвер развития страны» раскрывает Общенациональный приоритет № 10 «Сбалансированное территориальное развитие», который отражен в Национальном плане развития Республики Казахстан до 2025 года, а также учитывает подходы и направления Плана территориального развития Республики Казахстан до 2025 года.



Рабига Нурбай

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#Инвестпроекты   #Инфраструктурные проекты   #Строительство   #Транспорт   #Регионы   #Ауыл – Ел бесігі   #Нацпроекты  
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