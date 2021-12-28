Нацпроект «Сильные регионы»: какие проблемы будут решены в 2022 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблема регионального неравенства актуальна по всему миру, включая Казахстан. Для того, чтобы сократить разрыв между регионами в нашей стране был создан Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны», цель которого – решить первоочередные проблемы жителей республики. О том, как изменился подход к решению острых вопросов регионов и что будет сделано уже в 2022 году, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».
Три госпрограммы в одном проекте
Цель Нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» - создание комфортной среды проживания граждан, за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства, а также обеспечения транспортной связанности и повышения транспортно-транзитного потенциала страны.
Для этого три направления, которые ранее были обозначены в госпрограммах: развитие регионов, жилищно-коммунальному развитие «Нұрлы жер» и инфраструктурное развитие «Нұрлы жол» были объединены в данном нацпроекте.
Директор Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Кайсар Нигметов рассказал, что концептуальное отличие нацпроектов от госпрограммы, заключается в том, что национальные проекты имеют приоритетное бюджетное финансирование. Ранее же в госпрограммах объемы финансирования указывались индикативно и не всегда находили отражение в государственном бюджете.
«В этой связи, главным условием принятия национальных проектов является проработанность каждого мероприятия на предмет обеспеченности необходимыми финансовыми ресурсами», - подчеркнул Кайсар Нигметов.
Объем финансирования нацпроекта на 2021-2025 годы составляет 7 568 млрд тенге. Из них республиканский бюджет – 4 022 млрд тенге, местный бюджет – 786 млрд тенге, внебюджетные средства – 2 760 млрд тенге (36%).
Помимо этого, национальные проекты являются более компактными документами с набором конкретных задач, индикаторов, мероприятий, и проектов.
Наконец, в нацпроекте имеется закрепление персональной ответственности за достижение результатов в установленные сроки с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей с госорганов, регионов, квазигосударственных организаций.
Стоит отметить, что в целях проведения системного мониторинга нацпроектов, создан Офис по мониторингу реализации национальных проектов, руководителем которого является Премьер-Министр РК.
Какие проблемы будут решаться в рамках проекта в первую очередь
Нацпроект предусматривает 2 направления:
I. Равный доступ к базовым услугам и
II. Обеспечение транспортной связанности.
Равный доступ к базовым услугам
По словам Кайсара Нигметова, в первую очередь за счет нацпроекта будут решаться самые злободневные вопросы для жителей регионов.
«Например, сегодня более 1 млн человек не имеют доступа к качественной питьевой воде, а именно 770 тысяч человек в сельской местности и 280 тысяч человек в городах. В 53 городах требуется модернизация и строительство канализационно-очистных сооружений, при этом охват очисткой сточных вод составляет 70,5%», - привел данные директор Центра региональных исследований.
Планируется, что к 2025 году будет достигнуто 100% обеспечение питьевой водой людей в городах, селах и полный охват очисткой сточных вод в городах.
«Также в целях модернизации опорных и спутниковых сел, а их 3,5 тысяч, по проекту «Ауыл – Ел бесігі» будет проведено строительство, реконструкция, ремонт 12 тысяч км инженерных сетей - электро-, газо- и теплоснабжение, более 1,5 тысяч социальных объектов. Это школы, детсады, фельдшерско-акушерские пункты, объекты культуры и спорта», - сообщил спикер.
По его словам, все это относится к базовым услугам для жителей.
Улучшение жилищных условий
По данным Центра АО «Институт экономических исследований, в рамках первого направления предусмотрены средства по программе «С дипломом - в село». Целевая группа - специалисты в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты.
«Для них предусмотрены бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья. До 2025 года бюджетные кредиты смогут получить почти 22 тысячи специалистов. Запланированная сумма кредитования на 5 лет – 110 млрд тенге», - проинформировал директор Центра региональных исследований института.
Также предусмотрены мероприятия по завершению всех проблемных жилых домов долевого строительства, по реновации «старых кварталов» и сносу аварийного, ветхого жилья - всего – 251 дом, по строительству и приобретению местными исполнительными органами жилья коммунального жилищного фонда, для многодетных семей и социально уязвимых слоев населения, для работающей молодежи.
Всего за весь период реализации нацпроекта планируется ввести 103 млн квадратных метров жилья. Кроме того, 235 тысяч земельных участков под индивидуальное жилищное строительство – 125 тысяч в областных центрах и малых городах, и 110 тысяч в сельской, будут обеспечены соответствующей инженерно-коммуникационной инфраструктурой. Таким образом, будут улучшены жилищные условия для 236,7 тысяч семей.
Транспортная связность регионов
В нацпроекте предусмотрена отдельная задача по развитию внутренней транспортной сети – это дороги внутри областей, между населенными пунктами и областными, районными центрами и повышение связанности регионов между собой, с выходом на внешние рынки.
«За счет строительства и реконструкции 12 тысяч км автодорог будет завершена модернизации республиканской сети автодорог - 25 тысяч км. Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии будет доведена до 95%, за счет строительства и ремонта 27 тысяч км местных дорог. Также в опорных селах, а их 1 173, за счет строительства и реконструкции 100% внутрипоселковых дорог будут в хорошем и удовлетворительном состоянии», - рассказал Кайсар Нигметов.
В рамках проекта планируется привести в соответствие Национальному стандарту все объекты придорожного сервиса, с 1,8 тысяч до 2,3 тысяч единиц.
В части внешней связанности и развития транзитного потенциала, по данным института, планируется увеличение в 5 раз пропускной способности сообщения Китай-Европа-Китай за счет строительства вторых путей и электрификации железнодорожной ветки «Достык – Мойынты».
Также в целях увеличения пропускной способности станции Сарыагаш в 2 раза, планируется строительство железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал», что позволит сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза.
В части развития инфраструктуры межрегиональной и внешней связанности запланирована модернизация наземной инфраструктуры 5 аэропортов.
«Все это позволит увеличить объем транзита с 23,5 до 30 млн тонн к 2025 году, контейнеров с 876 тысяч до 1,6 млн в год», - подчеркнул спикер.
Ниже в таблице представлены данные с наиболее отстающими показателями в регионах, а также плановые показатели на 2022 год, которые отражают то, как будет улучшаться ситуация по данным вопросам.
|
Регион
|
Проблема
|
Плановый показатель на 2022
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения
|
Костанайская область
|
в селах всего 70%
|
73,3%
|
Уровень очистки сточных вод в городах
|
Алматинская область
|
55%
|
57,6%
|
Атырауская область
|
54,1%
|
54,5%
|
Жамбылская область
|
0
|
0
|
Карагандинская область
|
72%
|
72%
|
Кызылординская область
|
55%
|
55%
|
Туркестанская область
|
33%
|
48,3%
|
г. Алматы
|
92,5%
|
92,7%
|
г. Шымкент
|
54%
|
60%
|
Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды
|
Акмолинская область
|
60,9%
|
63,5%
|
Восточно-Казахстанская область
|
34%
|
38,5%
|
Жамбылская область
|
44,2%
|
49,6%
|
Западно-Казахстанская область
|
58,6%
|
61,1%
|
Карагандинская область
|
68,6%
|
77,9%
|
Костанайская область
|
52,7%
|
57,7%
|
Кызылординская область
|
51,8%
|
54,8%
|
Павлодарская область
|
43,3%
|
48%
|
Северо-Казахстанская область
|
35,7%
|
42,9%
|
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий
|
Акмолинская область
|
665
|
693,6
|
Восточно-Казахстанская область
|
647
|
685,2
|
Жамбылская область
|
651
|
689,4
|
Западно-Казахстанская область
|
586,7
|
621,3
|
Костанайская область
|
449
|
475,5
|
Северо-Казахстанская область
|
379
|
401,4
|
Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии
|
Западно-Казахстанская область
|
34%
|
39%
|
Модернизация наземной инфраструктуры 5-и аэропортов Казахстана (ед.)
|
Западно-Казахстанская область
|
0
|
1
|
Костанайская область
|
0
|
1
|
Кызылординская область
|
0
|
1
|
г. Шымкент
|
0
|
1
|
Развитие инженерной и транспортной
инфраструктуры в моно- и малых городах (км)
|
Акмолинская область
|
685,9
|
1 197,5
|
Западно-Казахстанская область
|
777,6
|
847,7
|
Северо-Казахстанская область
|
648,0
|
716,2
|
Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП (ед)
|
Акмолинская область
|
27
|
46
|
Алматинская область
|
41
|
94
|
Атырауская область
|
16
|
22
|
Западно-Казахстанская область
|
16
|
31
Данные представлены Центром АО «Институт экономических исследований».
Таким образом, самым ощутимым эффектом для граждан от реализации нацпроекта будет повышение комфорта проживания жителей, которое включает в себя улучшение базовой транспортной, социальной и жилищной инфраструктуры.
«В результате реализации Нацпроекта ожидается сокращение разрывов в качестве жизни между регионами за счет расширения доступа к базовым услугам, таким как водоснабжение – на 100% и канализация – на 100%», - сказал Кайсар Ныгметов.
В целом, по итогам реализации нацпроекта к 2025 году ожидается:
- 100% водоснабжение по всей республике
- 100% канализация в городах
- 90% охват сельчан будут охвачены модернизацией инфраструктуры (3,5 тысяч сел)
- ввод 103 млн квадратных метров для улучшения жилищных условий 236,7 тысяч семей
«В сельской местности эффект будет более ощутимым, так как на модернизацию всех видов инфраструктуры значительные инвестиции направляются в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі». В городах в целом ситуация с инфраструктурой обстоит лучше, но при этом будут решаться наиболее острые вопросы – обустройство окраин крупных городов, реконструкция ливневой канализации, реновация «старых кварталов» и снос аварийного жилья», - заключил Кайсар Нигметов.
Отметим, Нацпроект «Сильные регионы – драйвер развития страны» раскрывает Общенациональный приоритет № 10 «Сбалансированное территориальное развитие», который отражен в Национальном плане развития Республики Казахстан до 2025 года, а также учитывает подходы и направления Плана территориального развития Республики Казахстан до 2025 года.
Рабига Нурбай
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