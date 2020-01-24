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Национальный фонд является безальтернативным институтом – Касым-Жомарт Токаев

24 Января 2020 11:03
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Национальный фонд является безальтернативным институтом – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал работу Национального фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Созданный по инициативе Елбасы Национальный фонд является безальтернативным институтом. Создание каких-либо дополнительных фондов, где-бы там ни было, не допускается и не разрешается. Я думаю, что эта задача стоит и перед Правительством, перед Национальным фондом и конечно, перед вновь созданным агентством. Национальный фонд – это единственное подобного рода учреждение, институт», - сказал на расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в столице проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Автор:

Акбота Кузекбай

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