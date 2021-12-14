Национальная библиотека РК - главное книгохранилище страны: как обновился книжный фонд за годы Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 1991 году главная библиотека страны получила статус национальной и приобрела государственную и общественную значимость как особо ценный объект культуры. На сегодня Национальная библиотека, расположенная в Алматы, - крупнейший научно-методический центр библиотек Казахстана. О том, как обновился книжный фонд библиотеки за 30 лет, и какие произведения пользуются большим спросом у читателей, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала директор Национальной библиотеки РК, председатель Казахстанского Библиотечного Союза Бакытжамал Оспанова.

- Какими произведениями, книгами пополнилась коллекция Национальной библиотеки за последние 30 лет, с момента становления независимого Казахстана?

- Национальная библиотека Республики Казахстан является главным книгохранилищем страны. Фонд библиотеки считается универсальным, в нем представлены документы всех тематических направлений и по всем отраслям знаний, всех типов литературы на разных языках мира. Формирование фонда актуальной литературой является одной из главных приоритетов библиотеки. В целях максимально полного удовлетворения информационных запросов наших читателей очень важно и необходимо ежегодно пополнять книжный фонд новой отечественной и зарубежной литературой по научной, исторической, научно-популярной и современной тематике, а также изданиями, имеющими наибольшую культурную, научную и художественную ценность, и иными информационными ресурсами. Основным источником пополнения фондов являются обязательные бесплатные экземпляры документов, поступающие в соответствии с законами РК «О культуре» и «О средствах массовой информации». Обязательными бесплатными экземплярами Фонд также пополняется посредством государственных программ: «Издание социально-важных видов литературы» и «Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан», покупки (приобретение литературы и периодических изданий), дарственных изданий, международного книгообмена и др.

По программе Министерства культуры и спорта РК «Издание социально важных видов литературы» поступает в фонд в основном общественная-политическая, научная, справочная, учебная и художественная литература. Дарственные издания являются постоянными источниками комплектования. С помощью даров фонды пополняются не только отсутствующими или недостающими изданиями прошлых лет, но и новыми документами на бумажных и электронных носителях. Присылают и приносят в дар и авторы, которые также передают свои книги во время презентаций новых книг.

Литературу из личной библиотеки передают и известные личности, поэты и писатели, например, переданы издания из личной библиотеки видных писателей Казахстана Сабита Муканова, Музафара Алимбаева, Калижана Бекхожина, Герольда Бельгера и Азильхана Нуршаихова, уникальные издания научного характера переданы от Болатхана Тайжанова, бывшего дипломата, посла. Таких примеров много. Библиотека является депозитарием изданий, выпущенных по Государственной программе «Культурное наследие». Эти издания стали неотъемлемым богатством, сокровищницей современного культурного наследия нашего народа, которое отличается своей уникальностью и неповторимостью. Сегодня эти книги пользуются большим спросом у читателей библиотеки. Это книги по истории, археологии, философии, педагогике, политике, архитектуре, экономике, праву, этнографии и культуре Казахстана, энциклопедические словари, справочники и художественные произведения казахстанских писателей. Среди них такие уникальные серии, как 100-томный свод казахского фольклора «Бабалар сөзі», 20 томники «Қазақ халқының философиялық мұрасы», «Әлемдік философиялық мұра»; 20 томник «Әдеби жәдігерлер»; 10 томник «Древний мир права казахов, 14 томник «Тарих - адамзат ақыл-ойының қазынасы; 10 томники «Қазақ әдебиетінің тарихы», «Адамзат ақыл-ойының қазынасы. Психология», «Қазақтың ата-заңдары» и др., также серия «Библиотека мировой литературы», состоящей из переводов лучших произведений мировой классики, переведенных на казахский язык, «Антология мировой политологии», «Антология мировой социологии» и др.

В читальном зале к услугам читателей открыт доступ к художественной и отраслевой литературе, изданных в рамках государственной программы «Культурное наследие», насчитывающие 537 наименований. В рамках государственной программы наши специалисты выезжали в научно-исследовательские экспедиции в архивы и библиотеки ближнего и дальнего зарубежья для изучения наследия выдающихся ученых мыслителей прошлого, для выявления и приобретения рукописей, раритетных изданий, книг и архивных документов, имеющих историческое значение в культурном наследии казахского народа. Было выявлено и приобретено 1126 копий редких изданий и копий документов.

В Национальной библиотеке при содействии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) города Алматы с 2012 года успешно функционирует Депозитарий Ассамблеи народа Казахстана, целью которого является формирование и популяризация научных трудов, исследований в области межэтнических и межконфессиональных отношений. Документальная и художественная литература, собранная в Депозитарии, отражает историю и современную жизнь различных этносов, проживающих на территории нашей страны, раскрывает процессы депортации репрессированных народов, развитие их духовной культуры, традиций и искусства.

- Какие и сколько книг были приобретены за рубежом? Из каких стран?

- Фонды пополняются и за счет реализации проектов и деятельности Международного книгообмена, по которым поступает литература из стран дальнего и ближнего зарубежья. Например, по проекту «Фонд Евразии» поступили книги на английском языке от ведущих издательств США; по крупномасштабной программе «Окно в Китай» поступили издания на английском и китайском языках по философии, юриспруденции, истории, культуре и искусству Китая; по мегапроекту «Пушкинская Библиотека» мы пополнили свои фонды лучшими изданиями новейшей продукцией ведущих издательств России, современными и востребованными изданиями по культурологии, философии, праву, экономике, языкознанию, литературоведению и пр. По проекту «Дарение журналов» США (JDP) поступили журналы по искусству, дизайну и культуры, по Международному проекту «Приобретение книг о Японии» фонд пополнился ценными изданиями о Японии на английском языке, которые передал Информационный и Ресурсный Центр «Japan Foundation».

В рамках проекта «Дарение книг библиотекам тюркского мира. Книга – самый надежный мост (Казахстан)» от Турецкого профессионального объединения авторов научно-литературных трудов ILESAM в фонд Национальной библиотеки Республики Казахстан переданы в дар 5000 книг по истории и науке, художественной литературе Турции, детские и справочные издания, словари, энциклопедии, а также медицинские, социально-значимые, научно-популярные журналы. Книги переданы при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКА и Министерства культуры и туризма Турции. Всемирным банком, Департаментом по Центрально Азиатскому региональному экономическому сотрудничеству, Евразийским банком развития, Исламским банком развития и ООН постоянно передают коллекцию книг на английском и русском языках по экономике и правовой литературе. Гете Институт Алматы постоянно поддерживает библиотеку и в целях пополнения фонда и безвозмездно передают книги и периодические издания на немецком языке.

По Международному книгообмену поступают книги из Библиотеки Конгресса (США) и национальных библиотек Германии, Италии, Болгарии, Франции, Польши, Турции, Чехии, Китая, Индии, Монголии, Пакистана, Таиланда, Вьетнама, Кореи, России и стран СНГ. Фонды библиотеки пополняются и за счет комплектования книжных уголков зарубежных стран, которые успешно действуют в библиотеке, это книжные уголки Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана, Кореи и Индии. Цель Книжных уголков – информирование и содействие развитию и популяризации национальной культуры, истории и литературы на родных языках представленных стран. Каждый уголок имеет свой подсобный книжный фонд, который постоянно пополняется дипломатическими представительствами этих стран.

- Сколько книг насчитывает фонд Национальной библиотеки на сегодняшний день?

- Фонд библиотеки обладает ценнейшими письменными памятниками национальной и мировой культуры. Здесь хранится самая полная коллекция казахских книг и книг о Казахстане, и другие уникальные коллекции и собрания, рукописные документы, издания изобразительного искусства, картографические, нотные и музыкальные издания, а также документы современных форматов. Книжный фонд составляет более 7 млн. единиц хранения на различных носителях и на 122 языках народов мира. Уникальный фонд редких книг и рукописей библиотеки насчитывает более 40 тыс. документов, из них свыше 1000 рукописей. Мы по праву гордимся богатой коллекцией восточных рукописей ХІІ-ХІХ веков по истории, географии, медицине, математике, философии, языкознанию и т.д., представляющей научный интерес для исследователей. Рукописи написаны арабской графикой на арабском, персидском, тюркском, турецком, узбекском, чагатайском и др. языках.

Из рукописей, хранящихся в фонде, наибольшую ценность представляют «Коран», написанный куфическим письмом (XIІ в.), «Шахнаме» Фирдоуси на чагатайском языке (1721-1723 гг.), письменное наследие Ходжи Ахмеда Ясауи и его ученика Сулйемана Бакыргани, включенное в Международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира». Хочу отметить, что в результате многолетней исследовательской работы в 2019 году был впервые издан перевод и факсимиле рукописи «Хикмат аль Хазрет Султан-Гарифин» Сулеймана Бакыргани. Среди коллекции коранов - самый большой «Коран» XVIII века (1042 стр., вес 9100 г.), написан письмом «насх» на арабском языке, имеет подстрочный перевод на персидский язык. В этой коллекции есть и другие Кораны с полным текстом, но основную часть составляют Кораны с неполным текстом из 3-4-х сур, многократно переписывавшиеся и широко распространявшиеся на территории Казахстана, они датируются XV-XIX вв.

В фонде хранится бесценная фонотека казахской музыки, которая насчитывает 3700 грампластинок, среди них редчайшие записи казахской музыки: Дины Нурпеисовой, Даулеткерея, произведения Жаяу Мусы, Ахан сери, Мади, голоса Амре Кашаубаева, Куляш Байсеитовой, Манарбека Ержанова, Канабека Байсеитова, Жусупбека Елебекова, Бибигуль Тулегеновой, Розы Баглановой и др. Из редких печатных книг имеются труды классиков казахской литературы, прижизненные издания казахских просветителей. Коллекция казахских журналов являются национальным письменным достоянием Казахстана как казахская периодическая печать. В фонде хранятся первые периодические издания Казахстана - газеты «Туркестанские областные ведомости» 1879-1917 г., «Қазақ» 1913-1918 г., «Еңбекші қазақ» 1923-1932 г. и журналы «Айқап» 1911-1917 г., «Абай» 1918 г., «Шолпан» 1922 г. и др.

Библиографической редкостью является коллекция славянских и корейских книг XVIII-XIX веков. В фонде хранятся уникальные церковно-славянские и старославянские рукописи. Большинство из них в кожаных переплетах, с металлическими, медными застежками. Также у нас хранится научный фонд кандидатских и докторских диссертаций казахстанских ученых и ученых стран СНГ по всем отраслям наук, авторефератов ученых РК и стран СНГ, диссертаций российских ученых на СD, DVD.

- Какие мероприятия у вас проходят в рамках 30-летия Независимости РК?

- В этом году все мероприятия проходят под эгидой 30-летия Независимости Казахстана. Мы отмечаем юбилеи известных личностей: 175-летие казахского народного акына, жыршы Жамбыла Жабаева, 90-летие со дня рождения казахского поэта Мукагали Макатаева, 155-летие со дня рождения общественного деятеля, журналиста, этнографа Алихана Букейханова, 150-летие легендарного казахского борца Хаджимукана Мунайтпасова. К этим знаменательным датам запланированы вечера поэзии, литературно-музыкальные вечера, книжные выставки, круглые столы и т.д.

К юбилею Жамбыла Жабаева организованы книжные выставки, подготовлена виртуальная выставка «Поэт степей Жамбыл Жабаев в мировой литературе», состоялся музыкально-поэтический вечер «Жыр алыбы Жамбыл», к 155-летию Алихана Бокейханова прошел круглый стол и организована книжно-иллюстративная выставка «Ұлттың ұлы көсемі». Выставкой «Письменная культура Казахстана в потоке времен: история письма и возрождение памятников письменности», организованной Национальной библиотекой РК совместно с Научно-реставрационной лабораторией «Остров Крым», открылся цикл документальных, экспозиционных и книжных выставок, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Цикл мероприятий был посвящен празднику - Дню Благодарности: вечер благодарения «Шын жүректен алғыс айтамын» с участием представителей Ассамблеи народа Казахстана; «Алғыс айту – адами парызымыз»: встреча с медицинскими работниками, работниками правоохранительных органов, внесших большой вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией во время пандемии; акция-поддержка ветеранов библиотеки «Ардагерлерге құрмет»; благотворительная акция-поддержка «Аялы алақан» Детскому дому №1 и др. К празднику Наурыз запланированы цикл онлайн-мероприятий «Наурызнама», посвященный традициям и обычаем казахского народа.

В 2021 году отмечаем 100-летие видного ученого-юриста, основоположника правовой науки Казахстана, академика Салыка Зиманова. В преддверии юбилея мы уже в 2020 году провели мероприятие и присвоили имя Салыка Зиманова диссертационному залу. В этом году планируем провести научную конференцию и презентацию биобиблиографического указателя о жизни и творчестве ученого. Как вы знаете, этот год объявлен Годом поддержки чтения детей и подростков. Ежегодно 23 апреля к Всемирному дню книги и авторского права мы проводим праздник книги «Кітап Шоу», в рамках которого также запланированы различные мероприятия, направленные на приобщение к чтению детей, молодежи.