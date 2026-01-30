Начинается новая история развития адвокатуры — депутат Марат Башимов

По словам спикера, институт адвокатуры получит весомые конституционные полномочия с принятием нового Основного закона страны.

— На протяжении тридцати лет адвокатура в Казахстане не имела столь высокого уровня. Лишь недавние реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым, заложили логическую основу для системного укрепления правозащитных институтов. В 2022 году, когда началась конституционная реформа, рабочая группа, в состав которой я входил, остановилась на ключевых нюансах защиты прав: был создан Конституционный суд, а также закреплен конституционный статус Уполномоченного по правам человека. Что означает «конституционный статус»? Это возможность наделения органа или института более весомыми полномочиями, обеспечивающими его реальное влияние в правовой системе. Та же логика применима и к адвокатуре. Когда в Конституции появляется статья, прямо закрепляющая ее статус, это автоматически усиливает всю систему законодательства благодаря иерархии правовых норм. Адвокаты получают больше полномочий, их процессуальные права уравниваются с правами прокуратуры, — отметил Марат Башимов.

Вместе с расширением статуса повышается и ответственность адвокатуры Казахстана.

— Сегодня в Казахстане много адвокатов, и каждый из них должен соответствовать высоким требованиям, которые предъявляет профессия. Это не только профессиональная обязанность, но и ответственность перед своим сообществом. Во всем мире адвокатура ассоциируется с честностью и чистотой, ведь ее главная миссия — помогать людям. Это институт, на который возложена не только правовая, но и моральную ответственность, — подчеркнул Марат Башимов.

При этом важно, отметил депутат, чтобы и сами адвокаты были защищены процессуальными гарантиями.

— Адвокаты должны совершенствовать свою работу, возвращаться к этим основополагающим принципам и укреплять профессиональные стандарты. Одновременно должна усиливаться регламентация их деятельности в сторону защиты самих адвокатов, чтобы они могли выполнять свою миссию максимально эффективно, — считает Марат Башимов.

Поправки в Конституцию также усилят ответственность за утечку данных казахстанцев.

— Сегодня эта проблема особенно актуальна. Президент неоднократно поднимал вопрос: как возможно столь легкомысленное отношение к защите информации граждан? Я предложил закрепить норму о защите персональных данных в Конституции, отнеся ее к числу личных прав наряду с другими фундаментальными гарантиями. Это позволит государству системно работать над тем, чтобы данные граждан перестали бесконечно утекать в сеть. Мы живем в информационный и технологический век, когда все больше процессов уходит в сферу цифровизации, и мы обязаны обеспечить защиту персональных данных будущих поколений. Именно для этого и принимается Конституция — она должна служить не только сегодняшнему дню, но и будущему страны, — прокомментировал спикер.

Спикер также высказался о работе депутатов будущего Парламента, он сообщил, что Комиссия по конституционной реформе работает над тем, чтобы текст нового текста Основного закона страны был максимально понятен каждому казахстанцу.

— Обсуждение проекта Конституции продолжается ежедневно, и это закономерно. Главный принцип — текст должен быть простым и понятным для народа. Для юристов и разработчиков важно, чтобы документ был читабельным, не допускал двусмысленных толкований. Сегодня работа находится на заключительной стадии. Все смогут ознакомиться с итоговым текстом, именно ради этого проводится столь масштабная и кропотливая работа, — отметил Марат Башимов.

Подлинная защита национальных ценностей начинается с законодательного укрепления института семьи и брака. Об этом ранее заявил член Комиссии по конституционной реформе, депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.