Начался саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств началась в формате видеоконференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит модератором неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В онлайн-мероприятии принимают участие Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.

В ходе Саммита будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития сотрудничества братских стран в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Саммит должен был состояться оффлайн в городе Туркестане. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении мероприятия в режиме видеоконференции.

Отметим, что по итогам Саммита ожидается принятие Декларации о культурных ценностях тюркских государств и статусе Совета.

Всего в период с 2011 по 2019 годы состоялись семь Саммитов Тюркского совета.