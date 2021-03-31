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    17:02, 31 Март 2021 | GMT +6

    Начался саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств началась в формате видеоконференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось , что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит модератором неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

    В онлайн-мероприятии принимают участие Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.

    В ходе Саммита будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития сотрудничества братских стран в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

    Саммит должен был состояться оффлайн в городе Туркестане. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении мероприятия в режиме видеоконференции.

    Отметим, что по итогам Саммита ожидается принятие Декларации о культурных ценностях тюркских государств и статусе Совета.

    Всего в период с 2011 по 2019 годы состоялись семь Саммитов Тюркского совета.


    Теги:
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