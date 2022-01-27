Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в первом саммите «Центральная Азия – Индия», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мероприятие инициировано Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Саммит проходит в онлайн-формате.
Как ранее сообщал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, на мероприятии лидеры обсудят перспективы укрепления и расширения сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Индией.
По его итогам главы стран примут Декларацию первого саммита «Центральная Азия – Индия».
Сообщалось, что в саммите примут участие также Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.
Напомним, что 25 января Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Китай», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем. По итогам мероприятия было принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
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