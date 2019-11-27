Начался поход «Духовного каравана Туркестана»
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мероприятие, организованное Туркестанским областным управлением общественного развития и Туркестанским областным филиалом ДУМК в рамках государственной программы Первого Президента, Елбасы Н. Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» под названием «Духовный караван Туркестана», прошло во всех районах и городах области, передает МИА «Казинформ».
Основная цель встреч - пропаганда патриотических чувств молодых людей, их интереса к спорту и содействие сохранению казахских традиций, избегая других религиозных движений.
Заслуженный мастер спорта Казахстана, четырехкратный чемпион Казахстана по вольной борьбе Акжурек Танатаров, заслуженный работник Республики Казахстан, народный певец Саят Медеуов и главный имам Жетысайского района Бекзат Сыздыков провели встречу с жителями Сарыагашского и Келесского районов. Звезда эстрады Еркин Нуржанов, многократный чемпион мира по армрестлингу Кыдыргали Онгарбаев и главный имам Толебийского района Самат Анарбаев посетили Сайрамский и Тюлькубасский районы.
Серебряный призер чемпионата Казахстана по казахскому куресу Жуманазар Ерсултанов, имам мечети Байдибека Сайрамского района Арыстан Оспанов, посетили Байдибекский и Созакский районы, где встретились с местными жителями и провели интересные лекции. Многократный чемпион мира по армрестлингу Магжан Шамиев, главный имам Туркестанской области Актамберды Мусабек встретились с населением Мактааральского и Жетысайского районов. Боксер, заслуженный мастер спорта Казахстана Мухтархан Дильдабеков, руководитель отдела по делам молодежи Туркестанского областного представительства ДУМК Кайрат Дарибаев встретились с жителями Ордабасинского и Отырарского районов.
Боксер, бронзовый призер чемпионата мира в Мьянме Биржан Жакипов и главный имам Сайрамского района Сейдахмет Темирбек провели открытую беседу в Толе би и Казыгурте. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, трехкратный чемпион мира по самбо Арман Оспанов и главный имам Тюлькубасского района Серик Магаз встретились с арысцами и шардаринцами, а международный мастер спорта по Каратэ-до Республики Казахстан Нуржан Акпанбет и главный имам Байдибекского района Улыкбек Алиакбарулы отправились в Кентау, где провели познавательную консультацию.
Звезды искусства и мастера спорта страны начали первый поход духовного каравана Туркестана и посетили все районы и города южного региона. Во время встречи местная молодежь задавала вопросы, а собеседования прошли в свободном формате.
Стоит отметить, что встреча «Духовного каравана Туркестана» состоится завтра, 28 ноября, во Дворце культуры МКТУ города Туркестан.
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