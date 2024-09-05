Начался отбор призывников на срочную воинскую службу в ряды СГО РК

С 1 сентября по 5 октября 2024 года начался отбор призывников на срочную воинскую службу в ряды Службы государственной охраны Республики Казахстан. Кандидаты рассматриваются во всех областных центрах и городах республиканского значения, передает агентство Kazinform.

К кандидатам предъявляются следующие требования:

возраст: 18-27 лет;

рост: не ниже 180 см и не выше 195 см;

образование: среднее, средне-специальное, высшее;

здоровье: хорошее состояние.

Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.

Прошедшие отбор новобранцы СГО РК будут проходить срочную службу в воинских частях 0111, 0112, расположенных в городах Астана и Алматы.

- Военнослужащие срочной службы будут выполнять особые задачи, такие как, обеспечение безопасности Президента РК и других охраняемых лиц, участие в церемониальных и протокольных мероприятиях, охрана эталонов Государственного Флага и Государственного Герба РК и другие. В период прохождения срочной службы в воинских частях СГО РК, под руководством опытного инструкторского состава, молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке, - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие срочной службы СГО РК имеют возможность дальнейшего кадрового роста. Желающие могут продолжить службу по контракту, далее - стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

Кроме того, в отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в РК по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы.

Ранее сообщалось о принятии присяги первыми военными журналистами в Астане.