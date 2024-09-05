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    16:40, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Начался отбор призывников на срочную воинскую службу в ряды СГО РК

    служащие СГО РК
    Фото: sgork_official/ Instagram

    С 1 сентября по 5 октября 2024 года начался отбор призывников на срочную воинскую службу в ряды Службы государственной охраны Республики Казахстан. Кандидаты рассматриваются во всех областных центрах и городах республиканского значения, передает агентство Kazinform.

    К кандидатам предъявляются следующие требования:

    • возраст: 18-27 лет;
    • рост: не ниже 180 см и не выше 195 см;
    • образование: среднее, средне-специальное, высшее;
    • здоровье: хорошее состояние.

    Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.

    Прошедшие отбор новобранцы СГО РК будут проходить срочную службу в воинских частях 0111, 0112, расположенных в городах Астана и Алматы.

    - Военнослужащие срочной службы будут выполнять особые задачи, такие как, обеспечение безопасности Президента РК и других охраняемых лиц, участие в церемониальных и протокольных мероприятиях, охрана эталонов Государственного Флага и Государственного Герба РК и другие. В период прохождения срочной службы в воинских частях СГО РК, под руководством опытного инструкторского состава, молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке, - говорится в сообщении.

    Отмечается, что военнослужащие срочной службы СГО РК имеют возможность дальнейшего кадрового роста. Желающие могут продолжить службу по контракту, далее - стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

    Кроме того, в отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в РК по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы.

    Ранее сообщалось о принятии присяги первыми военными журналистами в Астане.

     

    Теги:
    Военные Армия Астана Мужчины Общество Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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