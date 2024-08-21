Первые военные журналисты приняли присягу в Астане

В столичной войсковой части 68665 группа из семи студентов специальности «Военная журналистика» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева приняла воинскую присягу на верность Родине, сообщает корреспондент Kazinform.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Начальник военной кафедры ЕНУ, генерал-майор в отставке Едил Уразов подчеркнул значимость подготовки военных журналистов в обеспечении информационной безопасности и оперативном освещении событий.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

- Начиная от Великой Отечественной войны и беря во внимание последующие события в мире, мы видим необходимость в подготовке военных журналистов. Не хочется говорить о чем-то плохом, но мы всегда должны быть готовы ко всему. Буквально 2-3 года назад я предложил ректору нашего университета создать эту специальность, учитывая, что в Казахстане нет специализированных учебных заведений для подготовки военных журналистов. В советское время они готовились, но после распада Советского Союза обучение прекратилось. Ректор поддержал моё предложение, и мы создали все необходимые условия, — сказал Едил Уразов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Он также подчеркнул, что в современном мире, когда информация становится столь же мощным оружием, как и вооружение, нужны специалисты, способные не только качественно передавать информацию, но и делать это в контексте государственной безопасности.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

- Военные журналисты становятся связующим звеном между армией и обществом, формируя объективное восприятие военной службы и обеспечивая прозрачность действий Вооружённых сил, — добавил он.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Едил Уразов также рассказал о программе обучения студентов.

- Учебную программу мы подготовили совместно с преподавателями кафедры журналистики университета. Мы учли, что военные журналисты есть не только в Вооружённых силах РК, но и в Национальной гвардии, пограничных войсках, Министерстве внутренних дел, Комитете национальной безопасности и других ведомствах. Первый год обучения направлен на ознакомление студентов с общевоенными дисциплинами, чтобы они понимали военную жизнь, дисциплину, строевые занятия и так далее. Второй курс построен таким образом, чтобы студенты могли посетить и познакомиться с ведущими журналистами этих ведомств. Практические занятия второго курса мы проводили прямо на местах, где они встречались с опытными военными журналистами, например, с полковником в отставке Сапаргали Жагипаровым. Во время обучения студенты публиковали свои материалы, участвовали в военно-патриотических проектах, посещали военно-патриотический музей, где собраны уникальные материалы по военной истории, - сказал начальник военной кафедры.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Он отметил, что ребята также опробовали себя в полевых условиях.

- Студенты успешно прошли учебные сборы в той же войсковой части, где сегодня приняли присягу. Вы сами видите, какое жаркое лето выдалось в этом году. Наши 40 дней учебных сборов пришлись на этот период. В полевых условиях они столкнулись с тяготами военной службы: рыли окопы, блиндажи, проводили занятия и переносили все лишения. И, параллельно с этим, они снимали и писали материалы, - добавил он.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

По его словам, дальнейшее трудоустройство выпускников также предусмотрено.

- Сегодня они завершили обучение на военной кафедре, далее им предстоит окончить университет и получить высшее образование. После этого министр обороны подпишет приказ о присвоении им воинского звания лейтенанта в запасе, и дальше выбор будет за ними, - отметил Едил Уразов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Сами студенты планируют связать свою жизнь с военной журналистикой.

- Я учусь на 3 курсе ЕНУ имени Л.Н. Гумилева на факультете цифрового медиаменеджмента. Планирую связать свою судьбу с военной журналистикой. Сегодня в Казахстане военных журналистов не так много, а потребность в них высока как никогда. В мире сложилась неоднозначная ситуация, и важно повышать уровень профессионализма. На военной кафедре нас обучали не только военной дисциплине, но и умению работать в экстремальных ситуациях, а также уделяли внимание физической подготовке, — рассказал выпускник военной кафедры Серик Дидар.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане начнут готовить военных журналистов. Впервые набор на новую специальность проводится в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан.