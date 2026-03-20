РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:24, 20 Март 2026 | GMT +5

    Начался капитальный ремонт участка трассы «Алматы — Усть-Каменогорск»

    В области Жетысу начались работы по капитальному ремонту на участке автомобильной дороги республиканского значения «Алматы — Усть-Каменогорск» (км 213-234), передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Начался капитальный ремонт участка трассы «Алматы — Усть-Каменогорск»
    Кадр из видео

    В рамках проекта существующее дорожное покрытие будет полностью демонтировано до земляного полотна, после чего будет устроена новая дорожная конструкция.

    В ходе капитального ремонта предусмотрены:

    • полное обновление дорожного покрытия;
    • восстановление водопропускных труб;
    • строительство дополнительных скотопрогонов;
    • установка водоприемных лотков;
    • выравнивание и укрепление горных склонов.

    Вниманию пользователей дорог

    В период проведения строительных работ на отдельных участках будет введено реверсивное движение для обеспечения безопасности дорожного движения. Движение транспортных средств будет регулироваться временными дорожными знаками, разметкой и сигналистами.

    — Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим и строго следовать требованиям дорожных знаков, — отметили в компании.

    Реализация данного проекта позволит повысить безопасность дорожного движения, улучшить транспортную инфраструктуру региона и обеспечить комфортные и безопасные условия для пользователей дорог.

    Ранее Министерство транспорта Республики Казахстан определило приоритеты развития автодорожной отрасли на 2026–2028 годы, направленные на модернизацию инфраструктуры, повышение качества дорожной сети и усиление транзитного потенциала страны.

    Теги:
    КазАвтоЖол Регионы Казахстана Область Жетысу Трассы Алматы Усть-Каменогорск Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают