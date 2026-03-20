Начался капитальный ремонт участка трассы «Алматы — Усть-Каменогорск»

В рамках проекта существующее дорожное покрытие будет полностью демонтировано до земляного полотна, после чего будет устроена новая дорожная конструкция.

В ходе капитального ремонта предусмотрены:

полное обновление дорожного покрытия;

восстановление водопропускных труб;

строительство дополнительных скотопрогонов;

установка водоприемных лотков;

выравнивание и укрепление горных склонов.

Вниманию пользователей дорог

В период проведения строительных работ на отдельных участках будет введено реверсивное движение для обеспечения безопасности дорожного движения. Движение транспортных средств будет регулироваться временными дорожными знаками, разметкой и сигналистами.

— Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим и строго следовать требованиям дорожных знаков, — отметили в компании.

Реализация данного проекта позволит повысить безопасность дорожного движения, улучшить транспортную инфраструктуру региона и обеспечить комфортные и безопасные условия для пользователей дорог.

Ранее Министерство транспорта Республики Казахстан определило приоритеты развития автодорожной отрасли на 2026–2028 годы, направленные на модернизацию инфраструктуры, повышение качества дорожной сети и усиление транзитного потенциала страны.