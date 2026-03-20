Начался капитальный ремонт участка трассы «Алматы — Усть-Каменогорск»
В области Жетысу начались работы по капитальному ремонту на участке автомобильной дороги республиканского значения «Алматы — Усть-Каменогорск» (км 213-234), передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.
В рамках проекта существующее дорожное покрытие будет полностью демонтировано до земляного полотна, после чего будет устроена новая дорожная конструкция.
В ходе капитального ремонта предусмотрены:
- полное обновление дорожного покрытия;
- восстановление водопропускных труб;
- строительство дополнительных скотопрогонов;
- установка водоприемных лотков;
- выравнивание и укрепление горных склонов.
Вниманию пользователей дорог
В период проведения строительных работ на отдельных участках будет введено реверсивное движение для обеспечения безопасности дорожного движения. Движение транспортных средств будет регулироваться временными дорожными знаками, разметкой и сигналистами.
— Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим и строго следовать требованиям дорожных знаков, — отметили в компании.
Реализация данного проекта позволит повысить безопасность дорожного движения, улучшить транспортную инфраструктуру региона и обеспечить комфортные и безопасные условия для пользователей дорог.
Ранее Министерство транспорта Республики Казахстан определило приоритеты развития автодорожной отрасли на 2026–2028 годы, направленные на модернизацию инфраструктуры, повышение качества дорожной сети и усиление транзитного потенциала страны.