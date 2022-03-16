Началось совместное заседание палат Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совместное заседание палат Парламента РК начало свою работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совместном заседании Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана.

Как ранее сообщал пресс-секретарь Президента Берик Уали, нынешнее Послание Президента будет посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время.

Отметим, что трансляция заседания доступна на республиканских телеканалах.

Напомним, что 11 марта Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.

В совместном заседании палат Парламента принимают участие 47 депутатов Сената и 103 депутата Мажилиса, Премьер-Министр РК, государственный секретарь, руководители государственных органов, местных исполнительных органов, акимы регионов, представители неправительственных организаций и другие.

Для освещения Послания Президента аккредитовано более 150 представителей из 48 СМИ.