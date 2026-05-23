Начались работы по благоустройству экопарка на малом Талдыколе в Астане

— Продолжаем масштабно благоустраивать нашу столицу. В текущем году благоустроим более 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Также в этом году высадим более 1,1 миллиона зеленых насаждений (сеянцы, кустарники, деревья). Благоустройством охватываем все районы Астаны. Один из важных проектов города — экопарк на малом Талдыколе. Работы по благоустройству будут проводиться поэтапно. На сегодняшний день на территории уже начаты подготовительные и инженерные работы. В рамках проекта ведется очистка отдельных участков водоема, дноуглубительные работы, подготовка территории и формирование базовой инфраструктуры будущего экопарка, — отметил аким.