Начались работы по благоустройству экопарка на малом Талдыколе в Астане
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о ходе работ по благоустройству территории вокруг Малого Талдыколя, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
— Продолжаем масштабно благоустраивать нашу столицу. В текущем году благоустроим более 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Также в этом году высадим более 1,1 миллиона зеленых насаждений (сеянцы, кустарники, деревья). Благоустройством охватываем все районы Астаны. Один из важных проектов города — экопарк на малом Талдыколе. Работы по благоустройству будут проводиться поэтапно. На сегодняшний день на территории уже начаты подготовительные и инженерные работы. В рамках проекта ведется очистка отдельных участков водоема, дноуглубительные работы, подготовка территории и формирование базовой инфраструктуры будущего экопарка, — отметил аким.
В текущем году планируется:
- строительство технических помещений с системой фильтрации;
- запуск скважин для поддержания уровня акватории;
- создание первых прогулочных маршрутов;
- начало масштабного озеленения территории.
Осенью этого года стартует первый этап высадки деревьев и зеленых насаждений. Работы будут проведены с максимальным сохранением естественной природной среды и существующего ландшафта.
В следующем году планируется:
- завершение прогулочных маршрутов и экологичных пешеходных троп;
- создание тихих зон отдыха;
- продолжение масштабного озеленения;
- реализация решений по сохранению и поддержанию природной экосистемы территории.
— Главная задача проекта — создать вблизи города спокойное природное пространство с бережным отношением к окружающей среде и биоразнообразию, — написал аким столицы.
Напомним, строительство экопарка на Малом Талдыколе оценили в 4,5 млрд тенге.