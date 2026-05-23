KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Начались работы по благоустройству экопарка на малом Талдыколе в Астане

    Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о ходе работ по благоустройству территории вокруг Малого Талдыколя, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Начались работы по благоустройству экопарка на малом Талдыколе в Астане
    Фото: акимат Астаны

    — Продолжаем масштабно благоустраивать нашу столицу. В текущем году благоустроим более 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Также в этом году высадим более 1,1 миллиона зеленых насаждений (сеянцы, кустарники, деревья). Благоустройством охватываем все районы Астаны. Один из важных проектов города — экопарк на малом Талдыколе. Работы по благоустройству будут проводиться поэтапно. На сегодняшний день на территории уже начаты подготовительные и инженерные работы. В рамках проекта ведется очистка отдельных участков водоема, дноуглубительные работы, подготовка территории и формирование базовой инфраструктуры будущего экопарка, — отметил аким.

    Начались работы по благоустройству экопарка на малом Талдыколе в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В текущем году планируется:

    • строительство технических помещений с системой фильтрации;
    • запуск скважин для поддержания уровня акватории;
    • создание первых прогулочных маршрутов;
    • начало масштабного озеленения территории.

    Осенью этого года стартует первый этап высадки деревьев и зеленых насаждений. Работы будут проведены с максимальным сохранением естественной природной среды и существующего ландшафта.

    Начались работы по благоустройству экопарка на малом Талдыколе в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В следующем году планируется:

    • завершение прогулочных маршрутов и экологичных пешеходных троп;
    • создание тихих зон отдыха;
    • продолжение масштабного озеленения;
    • реализация решений по сохранению и поддержанию природной экосистемы территории.

    — Главная задача проекта — создать вблизи города спокойное природное пространство с бережным отношением к окружающей среде и биоразнообразию, — написал аким столицы.

    Напомним, строительство экопарка на Малом Талдыколе оценили в 4,5 млрд тенге.

    Астана Женис Касымбек Талдыколь
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор