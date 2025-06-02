Начались прения сторон по делу Шерзата Болата

В ходе судебных прений государственный обвинитель Дана Сарсембай подчеркнула, что, согласно Конституции Республики Казахстан, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и никто не имеет права на их нарушение.

— Это дело — не просто суд. Это трагедия целой семьи. Шерзат Болат был будущим нашей страны. Он имел право на жизнь, на счастливое детство, на мечты и планы, но эта жизнь была жестоко оборвана, причем на глазах у родителей. Все причастные к преступлению должны понести справедливое и строгое наказание, — отметила прокурор.

Фото: кадр из видео

Она начала зачитывать обвинительный акт.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия здесь.