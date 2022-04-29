Началась сессия АНК под председательством Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сессия Ассамблеи народа Казахстана состоит из двух частей. В первый день прошли дискуссии в рамках трех секций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Повестка сессии - «Единство народа – основа обновленного Казахстана».

Накануне сообщалось, что в ходе сессии обсудят вопросы касательно деятельности Ассамблеи народа Казахстана, а также общественных структур.

Вчера Президент принял участие в выборах депутата Мажилиса, избираемого от АНК. В связи с предстоящими поправками в Конституцию голосование в таком формате прошло в последний раз. Квота АНК теперь переносится из Мажилиса в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов.

Сессия Ассамблеи народа Казахстана состоит из двух частей. В первый день прошли дискуссии в рамках трех секций.

Тема первой секции - «Будущее нации: строительство и модернизация АНК», второй секции - «Единство народа, роль образования, культуры институтов, гражданского общества и масс-медиа», третьей секции - «Молодежная сессия АНК».