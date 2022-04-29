РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:58, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Началась сессия АНК под председательством Касым-Жомарта Токаева

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сессия Ассамблеи народа Казахстана состоит из двух частей. В первый день прошли дискуссии в рамках трех секций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Повестка сессии - «Единство народа – основа обновленного Казахстана».

    Накануне сообщалось, что в ходе сессии обсудят вопросы касательно деятельности Ассамблеи народа Казахстана, а также общественных структур.

    Вчера Президент принял участие в выборах депутата Мажилиса, избираемого от АНК. В связи с предстоящими поправками в Конституцию голосование в таком формате прошло в последний раз. Квота АНК теперь переносится из Мажилиса в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов.

    Сессия Ассамблеи народа Казахстана состоит из двух частей. В первый день прошли дискуссии в рамках трех секций.

    Тема первой секции - «Будущее нации: строительство и модернизация АНК», второй секции - «Единство народа, роль образования, культуры институтов, гражданского общества и масс-медиа», третьей секции - «Молодежная сессия АНК».

    Теги:
    АНК Президент Казахстана Ассамблея народа Казахстана Главная Президент
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!