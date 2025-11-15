Началась осенняя посадка саксаула на дне Аральского моря

Работы проводятся в рамках поручения Главы государства по созданию саксауловых насаждений на площади 1,1 млн гектаров до 2025 года.

Площадь осушенного дна Аральского моря составляет 6 млн гектаров, из которых 2,8 млн гектаров расположены на территории Казахстана. Лесомелиоративные мероприятия направлены на снижение пылевого воздействия, восстановление деградированных земель и формирование устойчивых экосистем.

С 2021 по 2025 на ОДАМ выполнены лесомелиоративные работы на площади 792 тыс. га (высеяно 2083,4 т. семян саксаула/галофитных растений и высажено 48,7 млн. шт. саженцев саксаула) в том числе:

в 2021 году — 101 тыс. га;

в 2022 году — 250 тыс. га;

в 2023 году — 194 тыс. га;

в 2024 году — 127 тыс. га.

В 2025 году Комитетом лесного хозяйства планируется проведение лесомелиоративных работ на площади 340,9 тыс. гектаров на осушенном дне Аральского моря. Весной 2025 года посев осуществлен на площади 120 тыс. гектаров и посадка саженцев на 11,8 тыс. гектаров.

Кроме того, весной проведены дополнительные посадочные работы на участках с низкой приживаемостью растений — на площади 13 250 гектаров (4 млн штук растений), выполненные на областном уровне.

Сейчас на уровне области ведутся работы по лесоразведению на площади 100 тыс. гектаров (102 млн штук), из них 15 тыс. гектаров — это посадка саженцев саксаула (4,5 млн штук).

По данным ведомства, на сегодня из временных питомников лесного хозяйства выкопано 4,3 млн саженцев саксаула (95,6%), и на площади 8 тыс. гектаров завершены работы по их посадке.

Для обеспечения посадочным материалам работ на ОДАМ в рамках реализации проекта, финансируемого Всемирным банком, в Казалинске завершено строительство питомника площадью 33 гектара. По проекту здесь будут выращиваться сеянцы саксаула и галофитных кустарников для дальнейшей посадки на ОДАМ, мощность питомника 3 млн. шт сеянцев в год.

Также Министерство под научным сопровождением планирует создание нового лесного питомника непосредственно на осушенном дне. Получаемый на этом питомнике посадочный материал будет более адаптирован к аридным условиям осушенного дна, что повысит качество лесных культур.

Для охраны лесных насаждений, продолжения указанных работ, сохранения и развития биоразнообразия планируется создание Республиканского государственного учреждения «Государственный лесной природный резерват „Арал орманы“ при Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.