Природный резерват «Арал орманы» планируют создать в Кызылординской области

Министр посетил лесной питомник в городе Казалинске, введенный в эксплуатацию в ноябре 2024 года, площадь питомника составляет 33 га, продуцирующая площадь составляет 10 га на которой уже произведен посев семян саксаула, это позволит получить три миллиона стандартных сеянцев для последующей посадки на осушенном дне Аральского моря.

Были осмотрены посадки 2023 года на площади 4 тысячи га. Насаждения создавались согласно научным рекомендациям, применялась следующая схема посадки ширина междурядий 4 метра ширина в рядах 2 метра, ширина межкулисных пространств 30-35 метров, посадки проводились стандартными сеянцами саксаула черного. На сегодняшний день состояние насаждений оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, осмотрены посадки 2025 года на площади 11,8 тысячи га. Работы были проведены в марте 2025 года на средства Казахско-французского предприятия «Катко», здесь применялась аналогичная схема посадки, состояние насаждений оценивается как хорошее.

Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

Также министр ознакомился с ходом строительства питомника, который расположен непосредственно на осушенном дне Аральского моря, ведутся буровые работы на скважине, которая будет обеспечивать полив питомника, на место доставлены модульные контейнеры для сотрудников. Работы ведутся согласно установленным срокам.

Создание этого питомника позволит выращивать более адаптированный к аридным условиям посадочный материал и сократить расходы на транспортировку. Площадь питомника будет составлять 15 га производственная мощность 1,5 млн штук сеянцев в год.

Во время визита министр встретился с представителями научного сообщества, с учеными обсуждены вопросы улучшения агротехники выращивания лесов и увеличение приживаемости на осушенном дне Аральского моря.

По инициативе министра для постоянного научного сопровождения работ по лесомелиорации создан филиал КазНИИЛХА в городе Кызылорде, постоянную работу ведут два научных сотрудника.

В целях обеспечения устойчивости выполненных работ, а также защиты и охраны созданных насаждений планируется придать им статус особо охраняемой территории путем создания на базе Аральского лесхоза государственного лесного природного резервата «Арал орманы».

Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

Как сообщалось, на осушенном дне Арала создается лесопитомник с двумя скважинами.

По информации министерства, с обретения независимости страны до 2020 года работы по фитолесомелиорации на осушенном дне Аральского моря были проведены на площади 195 тысяч гектаров, при этом общая площадь лесов, включая естественное заращивание, составляет 337 тысяч гектаров.

С 2021 года по поручению Главы государства начаты работы по посадке саксаула на площади 1,1 миллиона гектаров. За последние четыре года на осушенном дне Арала посадка и посев проведены на площади 475 тысяч гектаров, содействие естественному возобновлению проведено на площади 197 тысяч гектаров, итого 672 тысячи гектаров.