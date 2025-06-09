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    08:31, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Началась очистка дна Астанинского водохранилища

    Работы ведет Акмолинский филиал «Казводхоза» при поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: Минводы и ирригации РК

    Как сообщили в Минводы и ирригации РК, в очистке водохранилища задействованы две единицы спецтехники: большой земснаряд с гидрорыхлителем мощностью до 2000 кубометров в час и многофункциональный самоходный земснаряд-амфибия с производительностью до 900 кубометров в час.

    — В этом году из чаши Астанинского водохранилища планируется извлечь 50 тысяч тонн ила. Работы по очистке объекта продлятся до конца октября, они будут проводиться ежегодно в течение 13 лет. В результате емкость Астанинского водохранилища увеличится на 47 млн кубометров. Объект сможет накапливать больше воды, что позволит улучшить водоснабжение жителей столицы, — говорится в сообщении ведомства.

    Астанинское водохранилище введено в эксплуатацию в 1970 году. Очистка объекта от донных отложений проводится впервые.

    — Для реализации данного поручения Главы государства был создан отдельный штат специалистов. Все сотрудники прошли необходимое обучение и подготовку для работы со спецтехникой. Астанинское водохранилище — стратегический объект, играющий важнейшую роль в обеспечении водой столицы. Использование современной техники позволит нам провести первую за полвека очистку водохранилища и сделать это эффективно, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Ранее свыше 4 млрд кубометров воды пустили по Есилю для сохранения экосистем СКО.

     

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Астана Водохранилище
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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