Началась очистка дна Астанинского водохранилища

Как сообщили в Минводы и ирригации РК, в очистке водохранилища задействованы две единицы спецтехники: большой земснаряд с гидрорыхлителем мощностью до 2000 кубометров в час и многофункциональный самоходный земснаряд-амфибия с производительностью до 900 кубометров в час.

— В этом году из чаши Астанинского водохранилища планируется извлечь 50 тысяч тонн ила. Работы по очистке объекта продлятся до конца октября, они будут проводиться ежегодно в течение 13 лет. В результате емкость Астанинского водохранилища увеличится на 47 млн кубометров. Объект сможет накапливать больше воды, что позволит улучшить водоснабжение жителей столицы, — говорится в сообщении ведомства.

Астанинское водохранилище введено в эксплуатацию в 1970 году. Очистка объекта от донных отложений проводится впервые.

— Для реализации данного поручения Главы государства был создан отдельный штат специалистов. Все сотрудники прошли необходимое обучение и подготовку для работы со спецтехникой. Астанинское водохранилище — стратегический объект, играющий важнейшую роль в обеспечении водой столицы. Использование современной техники позволит нам провести первую за полвека очистку водохранилища и сделать это эффективно, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее свыше 4 млрд кубометров воды пустили по Есилю для сохранения экосистем СКО.