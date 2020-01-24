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Нацбанк разработает Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года

24 Января 2020 14:02
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Нацбанк разработает Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца 1 квартала 2020 года Национальный банк РК разработает проект Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«До конца 1 квартала текущего года будет завершена разработка в соответствии с Вашим поручением проекта Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года», - сказал Ерболат Досаев, обращаясь к Главе государства.

Глава финрегулятора пояснил, что реализация Стратегии предполагается в два этапа – первый этап будет синхронизирован со Стратегическим планом страны до 2025 года. Второй этап предполагает реализацию долгосрочных задач по полноценному внедрению политики инфляционного таргетирования.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Нацбанк Казахстана, Экономика, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Автор:

Серик Сабеков

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