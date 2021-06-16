Нацбанк опубликовал доклад о денежно-кредитной политике за второй квартал 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана опубликовал Доклад о денежно-кредитной политике за II квартал 2021 года, передает МИА «Казинформ».

Согласно прогнозу развития макроэкономической ситуации от НБРК, активная политика стран по вакцинации и финансовой поддержке, с одной стороны, приводит к быстрому восстановлению мировой экономики, но, с другой стороны, повышает вероятность реализации ряда рисков, связанных с ускорением роста цен и возможного более быстрого сворачивания стимулирующих мер в развитых странах.

Прогнозы международных организаций по росту мировой экономики пересмотрены в сторону значительного повышения, чему способствовало улучшение эпидемиологической обстановки в мире, а также более сильный текущий экономический рост в ряде крупных стран на фоне реализации стимулирующих мер.

Между тем, восстановление мировой экономики может быть более продолжительным в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии или других странах, где вакцинация проходит более медленными темпами или вовсе является недоступной. Наряду с этим, более быстрое восстановление мировой экономики может быть ограничено усилением геополитической напряженности в мире, а также возобновлением торговых войн. С учетом отмеченных выше позитивных факторов МВФ повысил оценку по росту мировой экономики в 2021 году с 5,5% (г/г) до 6,0% (г/г). Как и прежде ожидается более быстрый рост развивающихся экономик по сравнению с развитыми странами.

На 2022 год оценка также улучшена, однако ожидается более медленный рост, чем в 2021 году (прогноз на 2022 год повышен с 4,2% (г/г) до 4,4%(г/г)). В результате того, что в начале текущего года во многих европейских странах из-за распространения вируса были продлены ограничительные меры, а также ввиду медленного процесса вакцинации, в первом квартале 2021 года наблюдалось сокращение экономик стран ЕС. После второго квартала 2021 года ожидается значительное улучшение ситуации, что будет сопровождаться развертыванием программ вакцинации, а также снятием многих карантинных ограничений.

Тем не менее, как ожидается, большинство европейских экономик, в отличие от США и Китая, не достигнут докризисных объемов производства, как минимум, до начала 2022 года.

В связи со сдержанной динамикой экономической активности в начале года Consensus Ecs. немного снизил прогноз роста экономики ЕС в 2021 году с 4,1% (г/г) (предыдущая оценка от 8 февраля 2021 года) до 4,0% (г/г) (график 1). При этом по 2022 году оценка была улучшена с 4,0% (г/г) до 4,1% (г/г).

Экономика Китая в первом квартале 2021 года на фоне низкой базы прошлого года показала высокие темпы роста. Ожидается, что данный эффект будет исчерпан, и уже со второго квартала 2021 года экономика Китая будет характеризоваться более умеренной динамикой, что сейчас подтверждается резким замедлением роста в розничной торговле, инвестициях и промышленном производстве.

В случае сохранения наблюдаемых в настоящее время проблем с поставками и ростом затрат на сырьевые товары, давление на экономическую активность может усилиться. Дополнительным сдерживающим фактором может также послужить сокращение со стороны государства финансовых стимулов, введенных в прошлом году в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Экономический рост будет поддерживаться дальнейшим увеличением экспорта на фоне восстановления мировой экономики, а также высокой инвестиционной активностью в стране. Consensus Ecs. улучшил прогноз по Китаю на 2021 год с 8,4% (г/г) до 8,7% (г/г). Прогноз на 2022 год остался без изменений на уровне 5,5% (г/г). Экономика России, по прогнозам Consensus Ecs., в 2021 году вырастет на 3,1% (г/г) (предыдущая оценка от 18 января 2021 года – рост на 2,8% (г/г)).

Главными драйверами роста будут выступать более высокие мировые цены на нефть, а также ожидаемое усиление инвестиционной активности.

С другой стороны, прогнозируемое восстановление экономической активности может быть ограничено медленным ростом горнодобывающей промышленности и экспорта в результате более медленного наращивания добычи нефти в рамках обновленного соглашения ОПЕК+. Внутреннее потребление ввиду ожидаемого слабого роста располагаемых доходов, в том числе из-за ужесточения монетарных условий, может также оказать сдерживающее влияние. Риски снижения экономической активности также связаны с возобновившейся в последнее время геополитической напряженностью.

В 2022 году экономика России вернется к своим потенциальным уровням. Темпы роста экономики, согласно прогнозам Consensus Ecs., составят 2,7% (г/г) (предыдущая оценка от 18 января 2021 года – рост на 2,7% (г/г)).

В ЕС из-за текущих высоких цен на топливо, ожидаемого более быстрого восстановления внутреннего спроса после снятия карантинных ограничений, а также на фоне снижения ставки НДС в ряде европейских стран в конце прошлого года прогноз по инфляции немного повышен. Как ожидается, инфляция достигнет своего пика в 2021 году с дальнейшим замедлением в 2022 году.

В Китае прогноз по инфляции также немного повышен. Ожидается, что из-за эффекта базы наибольшее давление на потребительские цены произойдет в конце 2021 года. Тем не менее, ожидаемое ускорение цен будет сдерживаться более умеренным, чем в прошлом году ростом цен на свинину из-за увеличения предложения на рынке.

В 2022 году инфляция будет оставаться сдержанной. Цены производителей, по ожиданиям, после достижения пикового значения в середине 2021 года по мере исчерпания эффекта низкой базы будут постепенно снижаться. Согласно обновленным прогнозам Consensus Ecs., в России также ожидается ускорение потребительской инфляции.

Прогнозируемый рост цен будет обусловлен сочетанием внешних факторов, связанных с ростом мировых цен на продовольствие и сырье, а также дальнейшим обесценением рубля к доллару США. После достижения пикового значения к середине 2021 года прогнозируется постепенное замедление темпов роста цен.

Тем не менее, в 2021-2022 годах инфляция будет находиться выше таргетируемого уровня. Улучшение эпидемиологической обстановки в мире вкупе с повышенным монетарным стимулированием обусловили усиление глобального инфляционного давления. Это, в свою очередь, повышает риски более быстрой чем предполагалось отмены цикла снижения ставок в крупных центральных банках.

Активная политика стран по вакцинации привели к значительному улучшению текущей ситуации на мировом рынке нефти и ожиданий относительно будущего развития. По оценкам EIA, спрос на нефть будет опережать предложение нефти, как минимум, до начала 2022 года, что будет обуславливать сохранение дефицита нефти. После первого квартала 2022 года ожидается увеличение предложения нефти, которое будет соответствовать спросу, что приведет к более сбалансированному рынку нефти.

По прогнозам международных организаций, глобальный спрос на нефть в этом году вырастет в среднем на 5-6 млн баррелей в сутки и составит 96-98 млн баррелей в сутки.

Как ожидается, снятие во многих странах ограничительных мер из-за COVID-19, возобновление авиаперелетов, а также начало летнего сезона приведут к значительному росту спроса на нефть в ближайшей перспективе. Основной вклад в рост потребления ожидается преимущественно со стороны США и ЕС, где уровень вакцинации приближается к 50%. Несмотря на достаточно быстрый рост спроса нефть в течение прогнозного периода, возвращение к докризисным уровням может произойти только к концу 2021 года. Мировая добыча нефти начнет увеличиваться более быстрыми темпами ближе к середине текущего года. Увеличение нефтедобычи, прежде всего, ожидается в странах ОПЕК+ в связи с принятым решением по постепенному ослаблению ограничений. Ускорение темпов роста добычи нефти также ожидается в США, Канаде и Бразилии.

Наряду с отмечаемыми позитивными факторами имеется ряд рисков, реализация которых может негативно сказаться на текущем состоянии и перспективах развития глобального рынка нефти.

Прежде всего, особое опасение вызывает быстрый рост заболеваемости коронавирусом в Индии и Азии в целом. Вместе с тем, успехи с вакцинацией в мире в совокупности с сезонным скачком спроса на нефть нивелируют данный негативный эффект.

Также в настоящее время администрация США рассматривает возможность снятия ряда санкций, введенных в отношении Ирана, что в конечном счете может увеличить предложение нефти и оказать понижательное давление на цены.

Еще одну группу рисков связывают с возможным укреплением курса доллара США к остальным мировым валютам на фоне более быстрого перехода к циклу повышения ставки, что може оптимистичном т привести к снижению спроса на рисковые активы, в т.ч. на нефть.

Принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию в мире и прогнозы международных организаций, при разработке макроэкономических прогнозов на период со второго квартала 2021 года до четвертого квартала 2022 года Национальный Банк рассматривает 3 сценарных варианта развития экономики: базовый, пессимистичный и оптимистичный.

При базовом сценарии предполагается, что в среднесрочном периоде цена на нефть марки Brent составит 60 долл. США за баррель.

При оптимистичном сценарии предполагается, что в среднесрочном периоде цена на нефть марки Brent составит порядка 65 долл. США за баррель, что обуславливается стабильным ростом спроса на нефть и сохранением дефицита нефти.

При пессимистичном сценарии предполагается, что в среднесрочном периоде цена на нефть марки Brent составит 50 долл. США за баррель, что будет связано с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, более длительной вакцинацией, усилением волатильности на финансовых рынках, а также дисбалансами на рынке нефти.

С полным текстом доклада можно ознакомиться здесь.