Председатель Ассоциации фермеров Казыгуртского района Туркестанской области Ерали Ашир в программе «JJ TALK с Ерболат Мұхамеджан» на телеканале «Jibek joly» рассказал о борьбе с саранчой в своем районе, передает агентство Kazinform.

Председатель Ассоциации фермеров Казыгуртского района Ерали Ашир в программе «JJ TALK с Ерболат Мұхамеджан» на телеканале «Jibek joly» рассказал, что применяемые против саранчи препараты некачественные.

— После распыления препаратов через несколько дней саранча снова окрепла. Саранча на участках не была полностью уничтожена. Неясно, являются ли эти препараты слабыми или некачественными. Там, где была произведена обработка, саранча снова окрепла. Она раскинулась в огромной долине. Они уничтожают поля, — говорит крестьянин.

Также, по его словам, техника, выделенная на борьбу с саранчой, находится в очень плохом состоянии и малочисленна.

— Они просят у крестьян технику, говорят, что не успевают. Вы говорите, что техника выделена, а здесь эта техника не видна. К месту вызова приходит только один уазик, он еле-еле ездит, — говорит председатель Ассоциации фермеров Казыгуртского района.

Присутствовавший на программе заместитель председателя Комитета Государственной инспекции в АПК МСХ РК Мухтар Алиев заверил, что возьмет этот вопрос на свой контроль.

— Мы сегодня пытаемся поставлять соответствующую технику. Но если есть такая информация, сообщите нам об этом. Завтра я уточню, почему так происходит. Сегодня там находится наш вице-министр, председатель комитета. Мы выясним эту проблему, — сказал представитель Министерства.

Стоит отметить, что в этом году правительство выделило из бюджета 8,1 млрд тенге на борьбу с саранчовыми вредителями.