На базе колледжей в области Абай появятся профориентационные лагеря для школьников

Инициатива направлена на то, чтобы сделать летние каникулы не только интересными, но и полезными — помочь детям познакомиться с разными профессиями и попробовать себя в новых направлениях. Ожидается, что лагеря будут посещать около 600 школьников.

На базе Бескарагайского колледжа впервые открыт экологический лагерь «ЭКОorman». Проект реализуется в рамках Года рабочих профессий. Участниками стали ученики 8–9 классов школ района. Программа включает практические занятия по ландшафтному дизайну, тепличному делу, флористике и механизации сельского хозяйства. Также предусмотрены экскурсия на озеро Шошкалы, спортивные игры и психологические тренинги.

В Высшем колледже IT и новых технологий действует IT-лагерь «SmartKriS». Здесь школьники в двух сменах осваивают робототехнику, программирование, веб-дизайн, CAD-графику и другие современные направления. Обучение проходит в проектной и игровой форме по стандартам WorldSkills.

В Политехническом колледже работает творческий лагерь «Summer Camp», где дети развивают креативность и практические навыки. Первая смена — для младших школьников, вторая — для ребят старше 10 лет. Участники создают изделия из фетра и бисера, шьют, учатся готовить простые блюда, посещают тренинги и экскурсии. Свои работы они представляют на итоговой выставке.

На базе Урджарского колледжа впервые стартовал летний лагерь «Үржар-Айым». Лагерь принимает детей 7–8 классов сельских школ. Школьники проходят практику по таким направлениям, как механизация сельского хозяйства, сварочное дело, ветеринария и организация питания, а также участвуют в творческих и развлекательных мероприятиях.

Фото: акимат области Абай

В Семейском финансово-экономическом колледже им. Р. Байсеитова открылся лагерь SFEK Summer Camp. Программа включает обучение графическому дизайну, веб-разработке, основам бухгалтерии и мобилографии. Также для участников организованы тренинги по лидерству, тайм-менеджменту и командной работе.

В высшем колледже Шакарим работает лагерь «Толағай», который уже стартовал 30 мая. Дети участвуют в познавательных занятиях, посвященных экологии, здоровому образу жизни и национальной культуре. Программа включает подвижные игры, викторины, логические задания, занятия прикладным творчеством, музыкой и танцами. Лагерь направлен на раскрытие творческого потенциала и развитие активной жизненной позиции у детей.

На базе Электротехнического колледжа действует IT-лагерь, где школьники получают начальные навыки в сфере цифровых технологий и знакомятся с производственными процессами. Программа включает элементы подготовки к стартапам, хакатонам и профильным конкурсам. Занятия проходят в практическом формате.

— Летние профориентационные лагеря — это возможность для школьников сделать осознанный выбор будущей профессии, развить полезные навыки и интересно провести каникулы. Колледжи области Абай продолжают активно работать в этом направлении, создавая благоприятные условия для развития молодежи, — отметили в акимате области Абай.

Ранее мы писали, как устроены пришкольные лагеря в Алматы.