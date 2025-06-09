Готовят жент, вышивают и играют в асық: как устроены пришкольные лагеря в Алматы

В прошлом году более 266 тысяч алматинских школьников провели лето в пришкольных лагерях. В этом году число участников выросло, а программа стала еще интереснее и разнообразнее.

Школьников обучают готовить жент из тары, раскладывать курт, вышивать, вязать и изготавливать сумки вручную. Ребята знакомятся с традиционными казахскими играми — ханталапай и асық ату, осваивают азы национальной борьбы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Помимо этого, дети учатся программированию и робототехнике, играют на домбре, жетигене, баяне и других музыкальных инструментах. Особое внимание уделяется спорту: дети играют в футбол, баскетбол, волейбол, участвуют в эстафетах и подвижных играх на свежем воздухе.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Заместитель руководителя управления образования Мухтар Тажибаев отметил, что в городе действуют тематические лагеря, направленные на развитие IT-навыков, укрепление семейных ценностей и патриотическое воспитание. Особое внимание уделяется единой программе воспитания «Адал азамат», реализуемой по поручению Главы государства.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— В городе функционирует более 200 общеобразовательных школ. Практически в каждой из них после завершения учебного года начали работу пришкольные лагеря. Они будут работать до 9 июня. Отмечу, что все дети посещают лагеря абсолютно бесплатно, за счет местного бюджета. Для учащихся начальных классов и детей из числа СУСН организовано бесплатное питание. В июле школы будут готовиться к новому учебному году и проводить ремонтные работы, а в августе лагеря продолжат свою работу, — отметил Мухтар Тажибаев.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Кроме того, скоро за счет средств местного бюджета начнут работу и загородные лагеря. Сейчас проводится конкурсный отбор организаций, готовых принять детей на отдых. Также продолжают функционировать кружки дополнительного образования: в городе действуют 19 государственных и 122 частные организации, в которых обучаются более 28 тысяч детей.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Так, в лагере спортивного направления при школе № 140 учащиеся 5-6 классов проходят углубленную подготовку по различным видам спорта. Здесь проводятся тренировки по волейболу, футболу, тоғызқұмалақ и другим национальным играм.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Программа лагеря включает как физическую, так и теоретическую подготовку, направленную на развитие спортивной дисциплины и формирование командного духа.

При школе № 97 работает лагерь «Арман» для учеников начальных классов и детей из социально уязвимых категорий. Смена включает спортивные и творческие мероприятия, экскурсии, интеллектуальные игры и мастер-классы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На базе Алматинского строительно-технического колледжа реализуется программа «Лето с будущей профессией». Старшеклассники осваивают столярное дело и графический дизайн, работают с инструментами и изучают основы 3D-моделирования с использованием SketchUp. Такая практика помогает ребятам получить первые профессиональные навыки.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Большое внимание уделяется патриотическому и культурному воспитанию. Этнолагерь «Этно City», организованный при школе № 208, представляет собой уникальную платформу для воспитания молодого поколения в духе патриотизма и уважения к культуре Казахстана.

Здесь дети погружаются в атмосферу казахских традиций и обычаев. В лагере работают несколько юрт, каждая из которых является не просто элементом декора, а настоящим образовательным пространством.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В рамках программы лагеря проводятся мастер-классы по традиционному рукоделию, где дети создают казахские украшения и предметы быта. Спортивные и национальные игры помогают ребятам не только развить физическую выносливость, но и узнать о древних казахских традициях, связанных с активными играми и состязаниями.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Современные цифровые навыки школьники развивают в IT-лагере Центра инновационного творчества школьников Наурызбайского района. Здесь дети от 7 до 15 лет изучают основы программирования, создают собственные игры, знакомятся с электроникой и участвуют в увлекательных научных экспериментах.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В акимате уверяют, что летняя программа лагерей в Алматы позволяет детям не только отдохнуть, но и с пользой провести время, расширить кругозор, обрести новые знания и увлечения.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ранее сообщалось, что в Алматы откроют более 200 бесплатных пришкольных лагерей.

В этом году в Казахстане открыли более 10 тысяч пришкольных лагерей. Различными программами оздоровления, отдыха и занятости охвачены 3,1 млн детей, из них свыше 500 тысяч — дети из социально уязвимых категорий.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform