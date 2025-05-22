Более 200 бесплатных пришкольных лагерей откроют в Алматы

Они начнут работу после завершения учебного года. Чтобы записать ребенка в лагерь, родителям нужно обратиться в администрацию школы.

Для детей уже готовят насыщенную программу: интеллектуальные и творческие игры, спортивные соревнования, викторины, дебатные клубы, летние языковые школы и занятия по программам «Жас ұлан», «Жас қыран» и многое другое.

Фото: акимат Алматы

— Каждая школа готовит свою летнюю программу для детей. К примеру, при шести школах мегаполиса будут работать этнолагеря в юртах, где дети смогут ближе познакомиться с национальными традициями, научиться основам декоративно-прикладного искусства и рукоделию. В 24 школах пройдут спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и национальным видам спорта. В 50 школах будут работать экологические лагеря, направленные на развитие у школьников экологической культуры и сознательного отношения к природе, — отметил руководитель управления образования Алматы Сайран Сайфеденов.

От также отметил, что особое внимание уделяется безопасности детей. Во всех лагерях будут работать медкабинеты. С руководителями школ проведены совещания с участием управления санитарно-эпидемиологического контроля и ДЧС. Также детям проведут инструктаж по правилам поведения на воде, на дорогах и в общественных местах.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в городе будут организованы выездные и профильные лагеря. На базе пяти учреждений дополнительного образования, включая центры «Шабыт» и «Самғау», дом школьников № 1 и два центра инновационного творчества, начнут работу IT-лагеря с уклоном в науку, эксперименты и проектную деятельность.

Дневные лагеря на базе дворца школьников и других учреждений предложат занятия по шахматам, вокалу, танцам, борьбе и другим направлениям.

Фото: акимат Алматы

Помимо летних лагерей все лето будут работать организации, предлагающие детям дополнительное образование. Около 11 тысяч школьников бесплатно продолжат посещать занятия в 122 частных образовательных организациях в рамках государственного образовательного заказа.

Также на базе городских колледжей будут организованы секции по профориентационной работе. В рамках проекта «Лето с будущей профессией» школьники смогут попробовать себя в кулинарии, дизайне одежды, парикмахерском искусстве и других специальностях на базе 17 колледжей.

Фото: акимат Алматы

Напомним, ранее сообщалось, что в летний период 2025 года различными программами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить 3,1 млн детей, из них свыше 500 тыс. — дети из социально уязвимых категорий.

Материал о том, кто может бесплатно отдохнуть в летних лагерях Казахстана читайте здесь.