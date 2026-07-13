На акима Усть-Каменогорска подали в суд после аварии на «Казцинке»

Житель Усть-Каменогорска обратился в суд с иском к акиму города, посчитав, что после аварии на металлургическом предприятии население своевременно не получило информации о возможной опасности и необходимых мерах безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Иск на акима подал юрист Алексей Божков. Поводом стала авария, произошедшая 5 мая на территории ТОО «Казцинк».

По словам Божкова, в первые часы после происшествия жители не понимали, насколько серьезна ситуация и как следует действовать.

— На предприятии произошел взрыв, а после этого была тишина со стороны государственных органов. Мы узнали о случившемся из социальных сетей. До обеда пытались получить хоть какую-то информацию. Звонили в отдел образования, департамент экологии, аппарат акима, отдел внутренней политики. Главный вопрос был один — что делать жителям? Оставаться дома, уезжать из города, отправлять ли детей в школу, — рассказал Алексей Божков.

По его словам, из-за отсутствия официальных разъяснений он решил не отпускать ребенка на занятия.

Фото: ДЧС ВКО

Позже департамент экологии сообщил, что в результате аварии в атмосферу произошел несанкционированный выброс 2,8 тонн цинковой пыли. Предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение экологического законодательства.

Фото: Kazinform

Как отметил юрист, это уже не первый подобный судебный процесс. Ранее он также обращался в суд после эпизода с превышением концентрации хлороводорода в воздухе Усть-Каменогорска, считая, что жители должны оперативно получать официальную информацию о подобных происшествиях.

В иске Алексей Божков просит суд дать правовую оценку действиям местных исполнительных органов в части информирования населения при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

В акимате Усть-Каменогорска, в свою очередь, заявили, что не согласны с обвинениями в бездействии.

— 5 мая сразу после получения информации о происшествии аким города Алмат Акышов прибыл на место чрезвычайной ситуации, где был развернут оперативный штаб с участием экстренных служб, специалистов предприятия и уполномоченных государственных органов. В этот же день акимат официально проинформировал жителей города о произошедшем, призвал по возможности оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, при необходимости использовать защитные маски, а также рекомендовал получать информацию исключительно из официальных источников. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальных информационных ресурсах акимата в соответствии с установленным алгоритмом взаимодействия при чрезвычайных ситуациях, — сообщили в пресс-службе акимата.

Судебное разбирательство по иску продолжается.