После аварии на «Казцинке» в атмосферу попало 2,8 тонны цинковой пыли

В Усть-Каменогорске завершили экологическую проверку после аварии, произошедшей в мае на цинковом производстве ТОО «Казцинк», передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам проверки установлено, что во время нештатной ситуации в атмосферу было выброшено около 2,8 тонны цинковой пыли. За нарушение природоохранного законодательства предприятие привлечено к административной ответственности. О результатах проверки на брифинге сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Асет Сулейменов.

— Во время аварийной ситуации на пылеочистительной системе была проведена проверка. Произошел выброс 2,8 тонны цинковой пыли. За данное нарушение составлен протокол, сумма штрафа составила 60 миллионов тенге, — сказал он.

Напомним, авария на цинковом заводе ТОО «Казцинк» произошла утром 5 мая.

Во время обслуживания металлургической печи на дымососе и трубопроводе произошел хлопок металлургической пыли, из-за которого были частично разрушены производственное здание и кровля. В момент аварии на участке находились 32 работника.

В результате происшествия погибли три сотрудника предприятия. Двое скончались на месте, еще один спустя несколько дней умер в больнице от полученных ожогов.

Сразу после происшествия специалисты департамента экологии провели замеры атмосферного воздуха в районе предприятия. Тогда, по данным ведомства, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксировано не было. Как отметил Асет Сулейменов, выброс цинковой пыли был установлен по итогам проверки соблюдения требований экологического законодательства.