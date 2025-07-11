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    10:08, 11 Июль 2025 | GMT +5

    На 91% завершена реконструкция дренажных систем в одном из районов Жамбылской области

    В Шуском районе Жамбылской области на 91% завершен проект по реконструкции ирригационных и дренажных систем, подающих воду на посевные площади из правобережного магистрального канала, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

    На 91% завершена реконструкция дренажных систем в одном из районов Жамбылской области
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

    Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца этого года. Его реализация позволит улучшить подачу воды на 5 172 га посевных площадей Шуского района.

    Ранее в Жамбылской области были сданы в эксплуатацию два объекта, обеспечивающие водой 10 тыс. га посевных площадей.

    — Работы предусматривают строительство и ремонт ирригационных каналов. Реализация проекта снизит потери поливной воды при транспортировке и позволит использовать ее более эффективно, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

    Ранее Министерством водных ресурсов и ирригации были выявлены 65 нарушений правил пользования поливной водой в Жетысайском районе Туркестанской области.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Регионы Казахстана Вода Жамбылская область Водные ресурсы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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