На 91% завершена реконструкция дренажных систем в одном из районов Жамбылской области
В Шуском районе Жамбылской области на 91% завершен проект по реконструкции ирригационных и дренажных систем, подающих воду на посевные площади из правобережного магистрального канала, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.
Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца этого года. Его реализация позволит улучшить подачу воды на 5 172 га посевных площадей Шуского района.
Ранее в Жамбылской области были сданы в эксплуатацию два объекта, обеспечивающие водой 10 тыс. га посевных площадей.
— Работы предусматривают строительство и ремонт ирригационных каналов. Реализация проекта снизит потери поливной воды при транспортировке и позволит использовать ее более эффективно, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
Ранее Министерством водных ресурсов и ирригации были выявлены 65 нарушений правил пользования поливной водой в Жетысайском районе Туркестанской области.