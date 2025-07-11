На 91% завершена реконструкция дренажных систем в одном из районов Жамбылской области

Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца этого года. Его реализация позволит улучшить подачу воды на 5 172 га посевных площадей Шуского района.

Ранее в Жамбылской области были сданы в эксплуатацию два объекта, обеспечивающие водой 10 тыс. га посевных площадей.

— Работы предусматривают строительство и ремонт ирригационных каналов. Реализация проекта снизит потери поливной воды при транспортировке и позволит использовать ее более эффективно, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Ранее Министерством водных ресурсов и ирригации были выявлены 65 нарушений правил пользования поливной водой в Жетысайском районе Туркестанской области.