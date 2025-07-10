На 100% обновился корпус сельских акимов — Ерлан Карин

Госсоветник напомнил, что пять лет назад в рамках политических реформ Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал внедрение механизма прямой выборности сельских акимов.

— В результате за последние годы корпус сельских акимов обновился на 100%. Во всех 17 областях было избрано 2 969 акимов. Из них 864 — это самовыдвиженцы, а 283 вновь избранных руководителя — женщины. Стоит отметить, что большинство новых акимов прежде не работали на государственной службе. Среди избранных акимов учителя, врачи, фермеры, бизнесмены, руководители местных предприятий и крестьянских хозяйств. Средний возраст сельских акимов сегодня составляет 44 года. В результате выборов корпус сельских акимов обновился во всех смыслах, — написал Ерлан Карин.

По его словам, процесс совершенствования государственной системы управления продолжается.

— В прошлом году во всех регионах состоялись пилотные выборы 45 районных акимов. С этого года по мере истечения полномочий действующих акимов районов и городов областного значения проводятся выборы прямым голосованием, — отметил Госсоветник. — Таким образом, процесс реализации политических реформ в Казахстане продолжается, в системе государственной службы происходят большие изменения.

Ранее Ерлан Карин опубликовал список своих любимых книг.