На 100% обновился корпус сельских акимов — Ерлан Карин
Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин опубликовал в соцсети комментарий о внедрении механизма прямой выборности сельских акимов, передает агентство Kazinform.
Госсоветник напомнил, что пять лет назад в рамках политических реформ Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал внедрение механизма прямой выборности сельских акимов.
— В результате за последние годы корпус сельских акимов обновился на 100%. Во всех 17 областях было избрано 2 969 акимов. Из них 864 — это самовыдвиженцы, а 283 вновь избранных руководителя — женщины. Стоит отметить, что большинство новых акимов прежде не работали на государственной службе. Среди избранных акимов учителя, врачи, фермеры, бизнесмены, руководители местных предприятий и крестьянских хозяйств. Средний возраст сельских акимов сегодня составляет 44 года. В результате выборов корпус сельских акимов обновился во всех смыслах, — написал Ерлан Карин.
По его словам, процесс совершенствования государственной системы управления продолжается.
— В прошлом году во всех регионах состоялись пилотные выборы 45 районных акимов. С этого года по мере истечения полномочий действующих акимов районов и городов областного значения проводятся выборы прямым голосованием, — отметил Госсоветник. — Таким образом, процесс реализации политических реформ в Казахстане продолжается, в системе государственной службы происходят большие изменения.
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