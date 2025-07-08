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    20:44, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Ерлан Карин опубликовал список своих любимых книг

    Литературный челлендж принял Государственный советник, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.

    Ерлан Карин опубликовал список своих любимых книг
    Фото: кадр из видео

    Сегодня на своей страничке в соцсети Ерлан Карин опубликовал список любимых книг. В их числе — «Абай Жолы» Мухтара Ауезова, «Қара сөздер жинағы» Абая Кунанбаева, «Соғыс психологиясы» Бауыржана Момышулы и другие.

    Напомним, цель челленджа выяснить, какие книги наиболее популярны у казахстанцев. Их перечень станет известным 10-го августа — в День Абая.

    — Далее я передаю эту литературную эстафету председателю Мажилиса Парламента Ерлану Жакановичу Кошанову, председателю Союза писателей Мереке Кулкенову, директору национального музея Берику Абдигалиевичу, и известному журналисту, блогеру Оркену Кенжебеку, — сказал Государственный советник РК Ерлан Карин.

    Ранее под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось первое заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».

    Теги:
    Культура Госсоветник РК Литература Ерлан Карин
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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