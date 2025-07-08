Ерлан Карин опубликовал список своих любимых книг

Сегодня на своей страничке в соцсети Ерлан Карин опубликовал список любимых книг. В их числе — «Абай Жолы» Мухтара Ауезова, «Қара сөздер жинағы» Абая Кунанбаева, «Соғыс психологиясы» Бауыржана Момышулы и другие.

Напомним, цель челленджа выяснить, какие книги наиболее популярны у казахстанцев. Их перечень станет известным 10-го августа — в День Абая.

— Далее я передаю эту литературную эстафету председателю Мажилиса Парламента Ерлану Жакановичу Кошанову, председателю Союза писателей Мереке Кулкенову, директору национального музея Берику Абдигалиевичу, и известному журналисту, блогеру Оркену Кенжебеку, — сказал Государственный советник РК Ерлан Карин.

Ранее под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось первое заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».