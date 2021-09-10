На жалобы алматинцев по асфальтированию дороги ответили в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы ответили на жалобы жителей касательно асфальтирования одной из улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о срыве сроков строительства инженерных сетей в Жетысуском районе Алматы не соответствует действительности. Сроки их возведения в этой части города, в частности, в контуре улиц Казыбаева – Райымбека– Татибекова – Рыскулова, выдерживаются. А дорожное покрытие на улице Хамиди подрядная организация полностью восстановит уже через пять дней – к 15 сентября», - сообщили в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития города.

В управлении добавили, что финансирование проекта ведется в соответствии с условиями заключенного с подрядчиком договора. И каких-либо претензий с его стороны о нехватке средств, выделенных на возведение водопроводных и канализационных сетей в названном городском секторе, не поступало.

«В то же время полностью закончено начавшееся еще в августе асфальтирование улиц Ахтанова, Баишева, Белорусской, Кыдырбекулы, Матросова, Ногайбаева, Салтыкова-Щедрина, где уже завершилось строительство инженерных сетей. Сейчас ведется подготовка к асфальтированию улиц Радищева, Туринская, Туркменская и Шелихова. Ход постройки инженерных сетей на всей территории мегаполиса находится под ежедневным контролем уполномоченных служб», - заявили в ведомстве.