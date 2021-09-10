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    13:18, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На жалобы алматинцев по асфальтированию дороги ответили в акимате

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы ответили на жалобы жителей касательно асфальтирования одной из улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о срыве сроков строительства инженерных сетей в Жетысуском районе Алматы не соответствует действительности. Сроки их возведения в этой части города, в частности, в контуре улиц Казыбаева – Райымбека– Татибекова – Рыскулова, выдерживаются. А дорожное покрытие на улице Хамиди подрядная организация полностью восстановит уже через пять дней – к 15 сентября», - сообщили в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития города.

    В управлении добавили, что финансирование проекта ведется в соответствии с условиями заключенного с подрядчиком договора. И каких-либо претензий с его стороны о нехватке средств, выделенных на возведение водопроводных и канализационных сетей в названном городском секторе, не поступало.

    «В то же время полностью закончено начавшееся еще в августе асфальтирование улиц Ахтанова, Баишева, Белорусской, Кыдырбекулы, Матросова, Ногайбаева, Салтыкова-Щедрина, где уже завершилось строительство инженерных сетей. Сейчас ведется подготовка к асфальтированию улиц Радищева, Туринская, Туркменская и Шелихова. Ход постройки инженерных сетей на всей территории мегаполиса находится под ежедневным контролем уполномоченных служб», - заявили в ведомстве.


    Теги:
    Дороги Акимат Строительство Общество Алматы
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