На Западную Европу надвигается «метеобомба»

По данным метеорологов, это быстро усиливающаяся зона низкого давления, которая способна вызвать экстремальные погодные явления — порывы ветра до 160 км/ч, сильные ливни и сбои в транспорте.

Циклон уже обрушился на атлантическое побережье Франции. В ночь на четверг его центр достиг Ла-Манша, далее он двигается в сторону Северного моря, затрагивая Испанию, Бельгию, Нидерланды и Германию. В Шварцвальде и на побережье Северного моря ожидаются порывы ветра до 120 км/ч и выше.

К полудню пятницы шторм достигнет пика в Германии. Возможны перебои в транспорте и энергоснабжении. К субботе стихия начнет ослабевать, однако угроза штормовых нагонов на побережье сохранится.

Метеобомба — это буря, при которой давление в центре циклона падает более чем на 24 гПа за 24 часа. Это приводит к ураганоподобным условиям и опасным последствиям.

Ранее сообщалось, что штормовая погода ожидается в 15 регионах Казахстана.