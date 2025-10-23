РУ
    На Западную Европу надвигается «метеобомба»

    Сильный шторм, известный как «бомбовый циклон», накрывает Францию, Германию и другие страны Западной Европы, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    штормовое предупреждение
    Фото: Euronews

    По данным метеорологов, это быстро усиливающаяся зона низкого давления, которая способна вызвать экстремальные погодные явления — порывы ветра до 160 км/ч, сильные ливни и сбои в транспорте.

    Циклон уже обрушился на атлантическое побережье Франции. В ночь на четверг его центр достиг Ла-Манша, далее он двигается в сторону Северного моря, затрагивая Испанию, Бельгию, Нидерланды и Германию. В Шварцвальде и на побережье Северного моря ожидаются порывы ветра до 120 км/ч и выше.

    К полудню пятницы шторм достигнет пика в Германии. Возможны перебои в транспорте и энергоснабжении. К субботе стихия начнет ослабевать, однако угроза штормовых нагонов на побережье сохранится.

    Метеобомба — это буря, при которой давление в центре циклона падает более чем на 24 гПа за 24 часа. Это приводит к ураганоподобным условиям и опасным последствиям.

    Ранее сообщалось, что штормовая погода ожидается в 15 регионах Казахстана.

