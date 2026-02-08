На загруженных перекрестках Алматы скорректировали фазы светофоров

В городе реализуется пилотный проект по изменении отдельных светофорных фаз для пешеходов и транспорта.

Изменения затрагивают следующие перекрестки:

проспект Назарбаева – улица Гоголя;

проспект Абылай хана – улица Гоголя;

проспект Достык – проспект Абая;

проспект Сейфуллина – улица Макатаева;

проспект Абая – проспект Алтынсарина.

Фото: акимат Алматы

6 февраля в пилотном режиме обновленная схема движения была внедрена на перекрестках проспект Назарбаева и улица Гоголя, а также проспект Абылай хана и улица Гоголя. На остальных участках аналогичные изменения планируется реализовать до 15 февраля.

Корректировка работы светофорных объектов проведена управлением организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы совместно с управлением административной полиции. В рамках пилотного проекта введена дополнительная светофорная фаза, направленная на повышение безопасности пешеходов и улучшение пропускной способности транспорта.

Изменения внедряются на наиболее загруженных перекрестках с целью оптимизации движения и снижения аварийных рисков.

Водителям и пешеходам рекомендуется внимательно следить за сигналами светофора и строго соблюдать Правила дорожного движения.

