На загруженных перекрестках Алматы скорректировали фазы светофоров
Дополнительные фазы светофоров внедряют на ряде перекрестков Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
В городе реализуется пилотный проект по изменении отдельных светофорных фаз для пешеходов и транспорта.
Изменения затрагивают следующие перекрестки:
- проспект Назарбаева – улица Гоголя;
- проспект Абылай хана – улица Гоголя;
- проспект Достык – проспект Абая;
- проспект Сейфуллина – улица Макатаева;
- проспект Абая – проспект Алтынсарина.
6 февраля в пилотном режиме обновленная схема движения была внедрена на перекрестках проспект Назарбаева и улица Гоголя, а также проспект Абылай хана и улица Гоголя. На остальных участках аналогичные изменения планируется реализовать до 15 февраля.
Корректировка работы светофорных объектов проведена управлением организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы совместно с управлением административной полиции. В рамках пилотного проекта введена дополнительная светофорная фаза, направленная на повышение безопасности пешеходов и улучшение пропускной способности транспорта.
Изменения внедряются на наиболее загруженных перекрестках с целью оптимизации движения и снижения аварийных рисков.
Водителям и пешеходам рекомендуется внимательно следить за сигналами светофора и строго соблюдать Правила дорожного движения.
