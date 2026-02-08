РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:34, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    На загруженных перекрестках Алматы скорректировали фазы светофоров

    Дополнительные фазы светофоров внедряют на ряде перекрестков Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    В городе реализуется пилотный проект по изменении отдельных светофорных фаз для пешеходов и транспорта.

    Изменения затрагивают следующие перекрестки:

    • проспект Назарбаева – улица Гоголя; 
    • проспект Абылай хана – улица Гоголя;
    • проспект Достык – проспект Абая;
    • проспект Сейфуллина – улица Макатаева;
    • проспект Абая – проспект Алтынсарина.
    На загруженных перекрестках Алматы скорректировали фазы светофоров
    6 февраля в пилотном режиме обновленная схема движения была внедрена на перекрестках проспект Назарбаева и улица Гоголя, а также проспект Абылай хана и улица Гоголя. На остальных участках аналогичные изменения планируется реализовать до 15 февраля.

    Корректировка работы светофорных объектов проведена управлением организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы совместно с управлением административной полиции. В рамках пилотного проекта введена дополнительная светофорная фаза, направленная на повышение безопасности пешеходов и улучшение пропускной способности транспорта.

    Изменения внедряются на наиболее загруженных перекрестках с целью оптимизации движения и снижения аварийных рисков.

    Водителям и пешеходам рекомендуется внимательно следить за сигналами светофора и строго соблюдать Правила дорожного движения.

    Напомним, в Алматы начинается поэтапное внедрение цифровой системы оплаты проезда в общественном транспорте Avtobys.

    Теги:
    Дороги Инфраструктура Акимат Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
