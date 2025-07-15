На юге Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за жары

С 15 по 20 июля на территории Жамбылской области прогнозируется значительное повышение температуры воздуха. Днем она будет колебаться от +33…+38°С и достигать +36…+41°С, а на юге региона ожидается сильная жара до +43°С. На фоне повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

— 15 июля в горных районах области ожидаются грозы, ветер сменит направление с северо-восточного на северо-западный, с порывами 15–20 м/с. Максимальная температура воздуха по области составит до +38°С. На западе, юге и востоке Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Таразе 15 июля также сохранится высокий риск возгораний, — сообщили в ДЧС Жамбылской области.

С 15 по 20 июля в Туркестанской области также прогнозируется повышение температуры воздуха: днем от +33…+38°С до сильной жары +39…+44°С, а на юге области — до очень сильной жары до +46°С. В связи с прогнозируемым повышением температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июля ночью температура составит +20…+25°С, в горных районах — до +17°С, без осадков. Днем температура поднимется до +33…+38°С, в горных районах — до +30°С, без осадков.

16 июля ночью ожидается +20…+25°С, в горах — до +17°С, без осадков. Днем температура повысится до +37…+42°С, в горных районах — до +33°С, без осадков.

17 июля ночью температура составит +20…+25°С, в горных районах — до +17°С, без осадков. Днем прогнозируется сильная жара до +39…+44°С, в горных районах — до +36°С, без осадков.

В Шымкенте также прогнозируется сохранение чрезвычайной пожарной опасности.

15 июля ночью ожидается +20…+22°С, переменная облачность, без осадков. Днем температура составит +35…+37°С, без осадков.

16 июля ночью прогнозируется +20…+22°С, без осадков. Днем температура повысится до +37…+39°С, без осадков.

17 июля ночью ожидается +21…+23°С, без осадков. Днем температура достигнет +39…+41°С, без осадков.

Ранее прогноз погоды на ближайшие три дня по Казахстану распространил РГП «Казгидромет». На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами.