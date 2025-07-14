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    14:36, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Жара до +44 градусов и дожди: какая погода ожидается по Казахстану 15–17 июля

    Прогноз погоды по Казахстану на 15–17 июля 2025 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

    дождь
    Фото: РГП «Казгидромет»

    — На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, 16 июля на западе, севере, 17 июля на северо-западе, севере РК — сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге страны ожидается жаркая, без осадков погода. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе страны ночью и утром ожидается туман, — сообщают синоптики.

    Днем 16–17 июля на юго-западе республики ожидается очень сильная жара 39-44 градуса, 17 июля в отдельных районах центра страны очень сильная жара 40 градусов, на юге страны очень сильная жара 40-44 градуса, на юго-востоке 40-42 градуса, в северных регионах сильная жара 30-35 градусов, на востоке страны 35-38 градусов.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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