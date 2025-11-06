На Yandex Neuro Scale состоялось награждение лучших CTO стартапов Казахстана

5 ноября на конференции Yandex Neuro Scale Kazakhstan прошло торжественное награждение финалистов рейтинга CTO стартапов. Совместный проект Yandex Cloud и Digital Business проводился с июня 2025 года. За это время экспертное жюри рассмотрело десятки заявок.

К участию допускались CTO компаний-резидентов Astana Hub, которые находятся на этапе финансирования до серии B включительно и имеют выручку не более 1 млрд тенге. Также важно, чтобы в технической команде было не менее трех человек и у стартапа был работающий продукт или MVP.

Жюри выбирали топ-10 финалистов по пяти критериям: техническим компетенциям, лидерским качествам, бизнес-мышлению, инновационности и адаптивности и предыдущим достижениям.

В состав жюри вошли:

Александр Куттуков — CEO ABR Tech;

Игорь Бородихин — CTO Kolesa Group;

Назгуль Байтемирова — руководитель аппарата Astana Hub Ventures Ltd;

Никита Ражев — руководитель направления стартап-программ и коммерческих инициатив Yandex Cloud;

Кайрат Базарбеков — управляющий директор по IT Centras Group;

Иван Коршунов — директор департамента кибербезопасности Bereke Bank;

Виталий Волянюк — директор и основатель Digital Business.

Главного победителя из топ-10 выбирали уже открытым народным голосованием, которое прошло в телеграм-канале Digital Business. Первое место занял Чингиз Кеншимов, CTO и сооснователь eKYC-платформы Verigram, предназначенной для биометрической идентификации и онбординга в финансовом секторе.

Фото: Yandex Cloud

Победитель получил грант в 10 млн тенге на облачную инфраструктуру в Yandex Cloud для дальнейшего развития продукта и сертификат на PR-поддержку от Digital Business.

— Участие в рейтинге само по себе было интересным. Дело в том, что я работаю в IT уже 20 лет, а конкурс дал мне возможность отрефлексировать свой путь и понять, на каком этапе сейчас окажусь. Конечно, стать первым в таком конкурсе стало для меня очень приятным событием. Хочу сказать спасибо организаторам за эту возможность. Что касается полученного гранта: планируем использовать его в компании по уму и сделать так, чтобы он пошел максимально на благо бизнеса, — поделился Чингиз Кеншимов.

Еще два финалиста выиграли специальные призы. Приз от Digital Business получил Даукен Сейтқали, CTO ARLAN BIOTECH, а от Yandex Cloud — Аян Уали, CTO SAU Super App.

Победителей наградили руководитель группы по работе со стартапами в Yandex Cloud Никита Ражев и Виталий Волянюк, основатель и директор Digital Business.

Фото: Yandex Cloud

— Казахстанский рынок IT развивается стремительно. Мы видим высокий спрос как на облачные услуги, так и на решения Yandex Cloud в направлении ML/AI. Совместной инициативой с Digital Business мы стремимся поддержать казахстанские стартапы, привлечь внимание к важной роли CTO, которая сегодня становится ключевой в технологических компаниях, и рассказать бизнесу об удобных решениях, которые доступны любой компании вне зависимости от размера и бюджета, — комментирует Никита Ражев.

Фото: Yandex Cloud

— В свою очередь, мы — как ведущее технологическое медиа — благодаря нашему совместному проекту с Yandex Cloud узнали, с какими вызовами сталкиваются технические директора в казахстанских стартапах и как их решают. Мы также обратили внимание, что многие СТО почти не выступают публично. Их большой труд — все то, что находится «под капотом» любого технологического проекта, — часто остается в тени. Нам кажется важным «подсветить» этих героев, ведь успех стартапа критически зависит от работы СТО и всей технической команды, — отмечает Виталий Волянюк.

Узнать больше о рейтинге СТО стартапов и ознакомиться с историями финалистов можно на странице спецпроекта.