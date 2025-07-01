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    08:35, 01 Июль 2025 | GMT +5

    На возвращенные активы в Карагандинской области строят 51 объект здравоохранения

    На возвращенные активы в районах Карагандинской области строят 51 объект здравоохранения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    правительство
    Фото: Рrimeminister.kz

    В стране продолжается работа по исполнению поручений Главы государства по возврату незаконно выведенных активов. Возвращаемые средства направляются на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

    Правительством принято решение о выделении из Специального государственного фонда 5,9 млрд тенге на завершение работ по строительству 51 медицинского учреждения в Карагандинской области. Объекты возводятся в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Сдать их в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

    Новые врачебные амбулатории, а также фельдшерско-акушерские и медицинские пункты появятся в Шетском, Актогайском, Абайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Нуринском и Осакаровском районах. Их реализация направлена на повышение доступности медицинских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов. Будет обеспечены шаговая доступность, профилактическая работа, ранняя диагностика, а также оказание первой помощи в экстренных ситуациях.

    На возвращенные активы в Карагандинской области строят 51 объект здравоохранения
    Фото: Рrimeminister.kz

    В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» запланировано строительство 655 объектов: медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. На сегодняшний день завершено строительство 480 объектов. Средства на возведение объектов первичной медико-санитарной помощи и реконструкцию больниц выделяются из республиканского бюджета. Кроме того, финансирование осуществляется также из Специального государственного фонда.

    Ранее сообщалось, как возвращенные государству активы финансируют развитие Казахстана.

    Напомним, в селе Зеренде Зерендинского района Акмолинской области состоялось открытие детско-юношеской спортивной школы – первого объекта в стране, полностью построенного за счёт возвращённых государству активов.

    здравоохранение, Карагандинская область
    Фото: Рrimeminister.kz
    Карагандинская область, здравоохранение
    Фото: Рrimeminister.kz

     

    Теги:
    Здравоохранение Возврат активов Правительство РК Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область Строительство
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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