На возвращенные активы в Карагандинской области строят 51 объект здравоохранения

В стране продолжается работа по исполнению поручений Главы государства по возврату незаконно выведенных активов. Возвращаемые средства направляются на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Правительством принято решение о выделении из Специального государственного фонда 5,9 млрд тенге на завершение работ по строительству 51 медицинского учреждения в Карагандинской области. Объекты возводятся в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Сдать их в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Новые врачебные амбулатории, а также фельдшерско-акушерские и медицинские пункты появятся в Шетском, Актогайском, Абайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Нуринском и Осакаровском районах. Их реализация направлена на повышение доступности медицинских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов. Будет обеспечены шаговая доступность, профилактическая работа, ранняя диагностика, а также оказание первой помощи в экстренных ситуациях.

Фото: Рrimeminister.kz

В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» запланировано строительство 655 объектов: медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. На сегодняшний день завершено строительство 480 объектов. Средства на возведение объектов первичной медико-санитарной помощи и реконструкцию больниц выделяются из республиканского бюджета. Кроме того, финансирование осуществляется также из Специального государственного фонда.

Ранее сообщалось, как возвращенные государству активы финансируют развитие Казахстана.

Напомним, в селе Зеренде Зерендинского района Акмолинской области состоялось открытие детско-юношеской спортивной школы – первого объекта в стране, полностью построенного за счёт возвращённых государству активов.

Фото: Рrimeminister.kz