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На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев

19 Ноября 2021 15:34
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На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-конференции в СЦК аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ответил на вопрос журналиста касательно формирования заработных плат глав регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается моей зарплаты, все задают этот вопрос. Это регламентируется правительственным постановлением. Там есть свой алгоритм, как это все высчитывается. Это вы какую-то новость открываете, что зарплата акимов должна зависеть… Я не очень это понимаю. Зарплата устанавливается вышестоящим органом. Все акимы честно сказали, сколько у них зарплата», - сказал Умирзак Шукеев на пресс-конференции.

Аким области ответил на вопрос касательно того, какая должна быть разница между зарплатами акима и жителей.

«Для госслужащих зарплата должна зависеть от вклада конкретного физического лица в общий итог, понимаете. Это не только в этом, на любом предприятии. Мы же не даем зарплату, в целом, региону. Это не такое понятие в целом для региона, какая должна быть зарплата, зарплата, она индивидуальна, во-первых. Во-вторых, зависит от организации, где ты работаешь: на предприятии, на фирме или в министерстве, в каком-то органе. Есть общая цель – по достижению этой цели эта зарплата распределяется. Это называется grading по-английски, а у нас это факторно-бальная система сейчас. Во всех крупных компаниях это делается и сейчас на госслужбе. По этой системе определяется зарплата. Это не региональное понятие, это - индивидуальное вознаграждение за твой труд», - пояснил Умирзак Шукеев.

Ранее глава региона высказался по поводу доходов жителей Туркестанской области.


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#Туркестанская область   #Акимат  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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