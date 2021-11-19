На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-конференции в СЦК аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ответил на вопрос журналиста касательно формирования заработных плат глав регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается моей зарплаты, все задают этот вопрос. Это регламентируется правительственным постановлением. Там есть свой алгоритм, как это все высчитывается. Это вы какую-то новость открываете, что зарплата акимов должна зависеть… Я не очень это понимаю. Зарплата устанавливается вышестоящим органом. Все акимы честно сказали, сколько у них зарплата», - сказал Умирзак Шукеев на пресс-конференции.

Аким области ответил на вопрос касательно того, какая должна быть разница между зарплатами акима и жителей.

«Для госслужащих зарплата должна зависеть от вклада конкретного физического лица в общий итог, понимаете. Это не только в этом, на любом предприятии. Мы же не даем зарплату, в целом, региону. Это не такое понятие в целом для региона, какая должна быть зарплата, зарплата, она индивидуальна, во-первых. Во-вторых, зависит от организации, где ты работаешь: на предприятии, на фирме или в министерстве, в каком-то органе. Есть общая цель – по достижению этой цели эта зарплата распределяется. Это называется grading по-английски, а у нас это факторно-бальная система сейчас. Во всех крупных компаниях это делается и сейчас на госслужбе. По этой системе определяется зарплата. Это не региональное понятие, это - индивидуальное вознаграждение за твой труд», - пояснил Умирзак Шукеев.

Ранее глава региона высказался по поводу доходов жителей Туркестанской области.