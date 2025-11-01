На выборах президента в Танзании вновь победила женщина

Таким образом, С. С. Хасан стала первой женщиной, избранной на пост президента Танзании дважды. В первый раз она вступила в должность президента в марте 2021 года после смерти от сердечно-сосудистого заболевания тогдашнего лидера страны Джона Магуфули, при котором была вице-президентом. Это стало историческим событием для Танзании, в которой ранее высшая власть всегда находилась в руках мужчин.

Всеобщие выборы прошли в стране в среду. Они были омрачены несколькими днями ожесточенных протестов.

На выборах, которые проводятся раз в пять лет, танзанийцы выбирали президента, депутатов парламента и членов местных советов. 17 партий выдвинули кандидатов в главы государства, 18 боролись за места в парламенте и местных советах.

