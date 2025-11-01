РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:22, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На выборах президента в Танзании вновь победила женщина

    Действующий президент Танзании Самия Сулуху Хасан, представляющая правящую партию «Чама Ча Мапиндузи», одержала победу на выборах главы государства, набрав 97,66% голосов. Об этом объявила в субботу Независимая национальная избирательная комиссия страны, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    президент танзании
    Фото: Анадолу

    Таким образом, С. С. Хасан стала первой женщиной, избранной на пост президента Танзании дважды. В первый раз она вступила в должность президента в марте 2021 года после смерти от сердечно-сосудистого заболевания тогдашнего лидера страны Джона Магуфули, при котором была вице-президентом. Это стало историческим событием для Танзании, в которой ранее высшая власть всегда находилась в руках мужчин.

    Всеобщие выборы прошли в стране в среду. Они были омрачены несколькими днями ожесточенных протестов.

    На выборах, которые проводятся раз в пять лет, танзанийцы выбирали президента, депутатов парламента и членов местных советов. 17 партий выдвинули кандидатов в главы государства, 18 боролись за места в парламенте и местных советах.

    Ранее сообщалось, что крупнейший сталелитейный бизнес Германии Thyssenkrupp впервые возглавит женщина.

    Теги:
    Президент Африка Женщины Выборы Мировые новости
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают