Крупнейший сталелитейный бизнес Германии Thyssenkrupp впервые возглавит женщина

Немецкая промышленная группа Thyssenkrupp назначила Мари Ярони (Marie Jaroni) новым главным исполнительным директором своего сталелитейного подразделения. Решение вступает в силу немедленно, говорится в пресс-релизе Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), опубликованном в пятницу, 31 октября. 40-летняя Ярони стала первой женщиной, возглавившей сталелитейный бизнес этого промышленного гиганта. Ее азначение стало возможным после ухода Денниса Гримма с этого поста.

— За последние месяцы Мари Ярони удалось определить направление развития сталелитейной промышленности, проявив стратегическое видение, убедительность и большую приверженность делу, — заявила председатель наблюдательного совета Ильзе Хенне (Ilse Henne). — С переходом на должность главного исполнительного директора у нее появилась возможность вместе со своей управленческой командой вести Thyssenkrupp Steel к успешному будущему.

Инженер по образованию, Ярони стала членом исполнительного совета TKSE в 2014 году. В должности главного исполнительного директора сталелитейного подразделения она сменила Денниса Гримма (Dennis Grimm), проработавшего на этом посту всего 14 месяцев.

Подразделение Tyssenkrupp Steel Europe, в котором заняты около 27 тысяч сотрудников, испытывает финансовые трудности из-за слабого спроса и возросшей конкуренции со стороны азиатских производителей, уточняет агентство dpa. Базирующаяся в Дуйсбурге компания планирует к 2030 году сократить численность персонала примерно до 16 тысяч человек, надеясь с помощью этой меры уменьшить расходы и достичь долгосрочной прибыльности.

В настоящее время группа Thyssenkrupp ведет активные переговоры о возможной продаже своего сталелитейного бизнеса с индийской Jindal Steel International.