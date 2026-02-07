На центральном баскетбольном матче Евролиги презентован туристический потенциал Казахстана
В рамках одного из самых масштабных спортивных событий Европы, матча баскетбольной Евролиги между белградским «Партизаном» и афинским «Панатинаикос», прошла презентация туристического потенциала Казахстана, а также недавно открытого прямого авиасообщения Астана-Белград, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По инициативе Посольства Казахстана среди 18 тысяч зрителей матча на «Белград Арене» была проведена интерактивная акция, где случайным образом были выбраны болельщики, которые получили возможность принять участие в конкурсе по выполнению штрафных бросков, предложенную клубом «Партизан».
Приз победителю игры — сертификат на туристическую поездку в Казахстан для двоих, вручил Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов. Поздравляя призера, казахстанский дипломат поприветствовал многотысячную аудиторию и пригласил посетить Казахстан.
Атмосферу конкурса украсили транслируемые на экранах арены туристические ролики «Born Bold Kazakhstan», промовидео прямого рейса Астана-Белград, а также девушки в казахских национальных костюмах, которые распространили среди фанатов баскетбола футболки и бейсболки «Born Bold Kazakhstan».
Баскетбольная Евролига занимает второе место на континенте по популярности и медийному охвату среди спортивных соревнований. Регулярный сезон Евролиги транслируется в 199 странах мира, аудитория телезрителей составляет более одного миллиарда человек.
Все расходы, связанные с приобретением авиабилетов для победитилей конкурса, будут полностью покрыты сербскими туристическими организаторами и местным бизнесменом.
