РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:40, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    На центральном баскетбольном матче Евролиги презентован туристический потенциал Казахстана

    В рамках одного из самых масштабных спортивных событий Европы, матча баскетбольной Евролиги между белградским «Партизаном» и афинским «Панатинаикос», прошла презентация туристического потенциала Казахстана, а также недавно открытого прямого авиасообщения Астана-Белград, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    На центральном баскетбольном матче Евролиги презентован туристический потенциал Казахстана
    Фото: Kazinform

    По инициативе Посольства Казахстана среди 18 тысяч зрителей матча на «Белград Арене» была проведена интерактивная акция, где случайным образом были выбраны болельщики, которые получили возможность принять участие в конкурсе по выполнению штрафных бросков, предложенную клубом «Партизан».

    Приз победителю игры — сертификат на туристическую поездку в Казахстан для двоих, вручил Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов. Поздравляя призера, казахстанский дипломат поприветствовал многотысячную аудиторию и пригласил посетить Казахстан.

    На центральном баскетбольном матче Евролиги презентован туристический потенциал Казахстана
    Фото: Kazinform

    Атмосферу конкурса украсили транслируемые на экранах арены туристические ролики «Born Bold Kazakhstan», промовидео прямого рейса Астана-Белград, а также девушки в казахских национальных костюмах, которые распространили среди фанатов баскетбола футболки и бейсболки «Born Bold Kazakhstan».

    На центральном баскетбольном матче Евролиги презентован туристический потенциал Казахстана
    Фото: Kazinform

    Баскетбольная Евролига занимает второе место на континенте по популярности и медийному охвату среди спортивных соревнований. Регулярный сезон Евролиги транслируется в 199 странах мира, аудитория телезрителей составляет более одного миллиарда человек. 

    Все расходы, связанные с приобретением авиабилетов для победитилей конкурса, будут полностью покрыты сербскими туристическими организаторами и местным бизнесменом.

    Напомним, что досрочные выборы в Сербии пройдут в конце 2026 года.

    Теги:
    Туризм Казахстан Сербия Общество
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают